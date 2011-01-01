轻松制作回顾视频：您的年度亮点
轻松将瞬间转化为引人入胜的亮点视频，使用AI虚拟形象，完美适合社交媒体分享。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个动态的30秒亮点视频，展示最近公司活动的最佳时刻，目标是会议参与者和未来的潜在客户。该视频应具有充满活力的剪辑、现代电子音乐和清晰的旁白，这些都可以通过HeyGen的语音生成功能轻松添加。
为TikTok制作一个引人入胜的15秒回顾视频，旨在快速吸引年轻、潮流敏感的社交媒体用户。采用快节奏的编辑风格，搭配鲜艳的色彩和流行的音频，即使在静音时也能通过HeyGen的字幕功能确保可访问性。
为新产品发布生成一个专业的60秒回顾视频，面向客户、投资者和内部团队。美学风格应简洁且具有企业感，配以欢快的专业音乐，并包含通过HeyGen的脚本转视频功能快速创建的简洁解释段落。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作创意回顾视频？
HeyGen的AI平台通过将您的脚本转换为动态视频，结合AI虚拟形象和语音生成，简化了引人入胜的“回顾视频”的制作。这使得轻松制作令人惊叹的“活动亮点”或“年度回顾视频”成为可能。
HeyGen提供哪些工具用于快速制作社交媒体回顾视频？
HeyGen提供了一系列“回顾视频模板”和直观的视频编辑器功能，让您可以快速创建适合“Instagram”、“TikTok”或“YouTube”的“亮点视频”。轻松“添加音乐和声音设计”，并使用您品牌的标志和颜色进行自定义。
我可以在HeyGen中添加字幕并自定义我的回顾视频吗？
当然可以，HeyGen允许您轻松为所有“回顾视频”生成“字幕”，确保可访问性和更广泛的传播。我们强大的视频编辑器还支持调整纵横比和导出到各种平台。
HeyGen如何支持整合我自己的媒体进行回顾？
HeyGen使您能够上传现有的照片和视频，轻松创建个性化的“照片幻灯片”或“亮点视频”用于您的“回顾视频”。利用我们的媒体库和库存资产进一步丰富您的叙述。