想象一下，您需要快速制作培训视频以更新诊所员工关于新合规法规的信息；设计一个简洁的45秒视频，采用引人入胜的轻动画视觉风格，并在屏幕上突出显示文本。利用HeyGen的多样化模板和场景，并通过脚本的文本转视频功能快速生成内容。
为您的前台人员提供一个清晰的30秒患者沟通视频，重点介绍友好、亲切和直接的最佳实践。这个视频由高效的培训视频制作工具制作，应该利用HeyGen的字幕功能以提高可访问性，并整合来自媒体库/库存支持的相关视觉效果。
需要一个重要的90秒培训视频，为新聘用的医疗提供者介绍基本的医院规程和一般程序，采用全面而简洁的视觉风格和令人安心的音频语调。利用HeyGen的高级语音生成功能进行专业旁白，并确保通过纵横比调整和导出功能轻松适应各个平台，满足优秀培训视频模板的需求。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何制作提供者培训视频

使用HeyGen直观的AI平台将复杂信息转化为清晰、引人入胜的提供者培训视频，确保有效的学习成果。

1
Step 1
选择培训模板
通过选择一系列专业培训视频模板开始您的提供者培训视频，为您的内容提供坚实的基础。
2
Step 2
使用AI生成您的内容
粘贴您的培训内容脚本，并利用HeyGen的脚本文本转视频功能，将您的想法变为现实，创建引人入胜的AI视频。
3
Step 3
应用品牌并优化
使用HeyGen的品牌控制功能，根据您的品牌特定标志和颜色定制您的提供者培训视频，以保持一致性并简化视频编辑。
4
Step 4
导出并分发您的视频
通过利用纵横比调整和导出功能，完成您的提供者培训视频制作，确保其适合任何平台或观众。

提高培训参与度和保留率

利用AI驱动的视频功能制作引人入胜的培训视频，大幅提高学习者的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和文本转视频功能，使您能够制作引人入胜的培训视频。只需输入您的脚本，HeyGen就会处理动画和语音生成，大大简化视频编辑过程。

HeyGen是否提供各种类型的培训视频模板？

是的，HeyGen提供了大量现成的培训视频模板和场景，非常适合员工培训视频、入职视频和产品培训。这些模板简化了故事板过程，让您轻松创建专业视频。

使用HeyGen制作培训视频时有哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括标志和颜色定制，以确保您的培训视频与您的品牌一致。您还可以利用多样化的AI虚拟形象和语音选项，使您的内容真正独特和引人入胜。

HeyGen能否帮助为我的培训内容添加语音和字幕？

当然可以，HeyGen使从文本生成自然语音旁白变得简单。此外，该平台提供自动闭合字幕和字幕，确保您的内容既专业又易于访问。