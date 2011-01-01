制作原型演示视频：快速高效的制作

轻松展示您的交互式原型。即时添加专业旁白生成，使您的演示视频更具影响力和清晰度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为初创公司和创新者生成一个30秒的动态视频，展示如何将交互式原型集成到简化的开发工作流程中。利用充满活力的AI化身引导观众了解流程，强调效率和创新。视觉风格应快速且引人入胜，旨在迅速吸引注意力。
示例提示词2
为非技术创始人和市场营销人员制作一个60秒的解释性视频，展示将引人注目的无代码原型转化为引人入胜的视频的简单性。视觉风格应亲切且视觉驱动，广泛使用预设计的模板和场景，辅以清晰的字幕/说明文字以确保可访问性和理解。
示例提示词3
为开发人员和技术演示者设计一个40秒的专注视频，将原始屏幕录制转化为专业的原型演示视频，准备好高效的分享和跟踪。视觉风格应详细且精确，支持清晰准确的旁白生成。结合媒体库中的相关素材以增强清晰度而不压倒技术内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作原型演示视频

轻松将您的交互式原型转化为引人入胜的演示视频，以专业的清晰度吸引观众并展示创新。

1
Step 1
选择项目模板
通过选择一系列专业模板和场景来启动您的创作，轻松构建您的原型演示。
2
Step 2
整合您的屏幕录制
使用屏幕录制捕捉您的原型交互，然后将这些视觉效果上传到媒体库/素材支持中，以无缝整合到您的场景中。
3
Step 3
生成AI旁白和字幕
通过AI文本和旁白生成增强清晰度和可访问性，添加专业解说和字幕/说明文字以解释您的原型。
4
Step 4
导出您的最终演示视频
利用纵横比调整和导出功能完成您的项目，将您的精美演示视频渲染为多种格式，便于分享。

使用案例

利用AI增强原型培训

通过创建引人入胜的原型演示视频来改善内部和外部培训，确保对新功能的更好理解和记忆。

常见问题

HeyGen如何提升我的原型演示视频制作？

HeyGen通过将您的“脚本”转化为专业视频内容，结合AI化身和“旁白生成”，帮助您创建引人入胜的“原型演示视频”。这简化了“视频制作”流程，让您能够专注于有效展示产品的“用户体验”。

HeyGen是否支持无需复杂编辑即可创建演示视频？

当然，HeyGen通过直观的界面和专业“模板”简化了“演示视频”的“工作流程”。您可以轻松整合“屏幕录制”并利用AI生成旁白，使“制作”过程高效且易于访问，无需广泛的“编辑”技能。

HeyGen如何帮助创建关于交互式原型的引人入胜的视频？

HeyGen使您能够制作动态的“演示视频”，有效展示您的“交互式原型”。利用AI化身和从简单“脚本”生成的“旁白”来解释复杂功能，确保产品能力和“用户体验”的清晰且引人入胜的展示。

HeyGen提供哪些功能来管理和分享原型演示视频？

HeyGen通过“分享和跟踪”功能以及多种专业“模板”帮助您高效管理“原型演示视频”。这确保了您的高质量“视频制作”不仅易于分发，还可以监控其影响，优化您的推广。