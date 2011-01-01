用AI在几分钟内制作宣传广告视频
为社交媒体和营销活动制作引人入胜的宣传视频，利用AI虚拟形象增强客户参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒宣传视频，目标是面向技术精通的企业家展示他们的数字服务。视频应采用简洁、现代的美学风格，配以信息丰富的屏幕文字和专业的旁白，使用HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能，简单明了地表达复杂的想法。
制作一个引人入胜的60秒社交媒体广告，旨在提高营销经理的客户参与度。视觉和音频风格应具备故事性和情感共鸣，描绘多样化的用户体验，通过HeyGen的AI虚拟形象和动画文字叠加有效呈现推荐或关键优势。
设计一个节奏快速的30秒有影响力的视频广告，面向零售企业宣布限时促销和特别优惠。视觉风格应充满大胆的图形和充满活力的音乐，突出产品并附有明确的行动号召，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速获取惊艳的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我制作创意突出的宣传广告视频？
HeyGen通过其直观的拖放编辑器和丰富的专业模板库简化了制作引人入胜的宣传视频的过程。您可以轻松地加入动画文字、图形和背景音乐，使您的视频广告在视觉上更具吸引力和独特性。
HeyGen是否利用AI简化宣传视频的制作？
是的，HeyGen利用尖端的AI技术简化您的宣传视频制作过程。我们的平台使您能够将文本转化为视频，配以逼真的AI虚拟形象和高质量的语音旁白，大大缩短了营销活动的制作时间。
我可以使用HeyGen自定义视频广告的品牌元素吗？
当然可以。HeyGen的在线编辑器提供全面的品牌控制，允许您无缝地将您的标志和品牌颜色整合到宣传视频广告中。这确保了在所有客户参与活动中保持一致的品牌信息。
HeyGen提供哪些格式和功能以便在社交媒体上分享宣传视频？
HeyGen支持多种纵横比和导出选项，非常适合在不同社交媒体平台上分享您的宣传视频。您还可以轻松添加字幕和说明文字，或编辑剪辑以优化内容以实现最大客户参与度。