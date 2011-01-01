用AI在几分钟内制作宣传视频
通过轻松创建宣传视频，启动有效的营销活动，使用我们丰富的模板和场景。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒宣传视频，面向科技初创公司和产品经理，介绍一项新功能。语气应信息丰富且引人入胜，使用简洁、专业的动画视觉效果来解释复杂概念。通过HeyGen的“语音生成”功能生成清晰、清晰的旁白，并通过其“从脚本到视频的文本”功能的屏幕文字支持，引导观众了解该新产品的关键优势。音频应微妙地激励人心，补充视觉的清晰度。
为营销机构和内容创作者制作一个引人入胜的60秒视频，旨在启动新的营销活动。该视频将展示专业的“AI化身”呈现关键统计数据和行动号召，与HeyGen的“媒体库/库存支持”中的相关素材无缝集成。视觉美学应精致且具有企业风格，利用多样化的AI化身增加人性化触感，无需真人演员。音频将由化身的清晰声音和激励人心的企业音乐曲目组成，激励观众轻松创建视频。
开发一个20秒的宣传视频，专为活动组织者和服务提供商量身定制，旨在突出即将到来的活动或快速服务。视觉风格将是快节奏且视觉吸引力强，使用充满活力的音乐和大胆的动画文字。为确保可访问性和广泛传播，视频中应始终包含清晰的“字幕/说明”。视频应快速展示活动亮点或服务优势，使用HeyGen的“纵横比调整和导出”进行优化，成为一个理想的宣传视频，通过用户友好的在线编辑器瞬间吸引注意力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
如何快速使用HeyGen制作宣传视频？
HeyGen通过AI驱动的工具和广泛的专业模板，帮助您轻松创建视频。只需选择一个模板，添加您的内容，让HeyGen生成引人入胜的宣传视频。这个简化的过程非常适合营销活动。
HeyGen是否提供AI驱动的视频编辑工具？
是的，HeyGen提供先进的AI驱动工具，如文本到视频生成和逼真的语音合成，以简化您的创作过程。我们直观的拖放编辑器使为各种营销活动制作高质量内容变得简单。
HeyGen中有哪些AI视觉创意选项？
HeyGen提供多种AI化身和可定制元素，以增强您的AI视觉效果，允许个性化和专业的产品视频。您还可以利用品牌控制来保持所有内容的一致外观。
HeyGen能帮助创建社交媒体及其他平台的视频吗？
当然，HeyGen是一个多功能的宣传视频制作工具，适用于多种需求，包括引人入胜的解释视频和社交媒体内容。您可以轻松添加字幕并调整纵横比，以便在各个平台上获得最佳观看效果。