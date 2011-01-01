使用AI制作转化率高的产品视频
使用我们直观的拖放编辑器，在几分钟内创建专业的产品演示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的电子商务产品视频，面向在线购物者和注重时尚的人士，突出一系列新的可持续服装。视频应采用明亮的生活方式视觉美学，自然光线和多样化的模特，配以柔和、吸引人的独立流行背景音乐。使用HeyGen的语音生成功能增强叙述，阐明产品的独特优势和道德采购，营造一种理想的感觉。
制作一个60秒的信息性操作视频，面向忙碌的专业人士和小企业主，解释我们新项目管理软件的核心功能。视觉方法应清晰、指导性强且专业，利用屏幕录制和干净的图形覆盖，配以友好而权威的声音引导观众。通过HeyGen生成的精确字幕/说明，确保复杂功能易于多样化观众理解。
想象一个15秒的社交媒体广告，针对热门美容产品，旨在吸引创意营销人员和社交媒体经理寻求快速互动。这个AI生成的产品视频需要快速、引人注目的视觉风格，采用鲜艳的色彩和快速剪辑，配以充满活力的音效和朗朗上口的现代音乐。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个有影响力且易于分享的内容，突出产品的即时吸引力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的产品视频？
HeyGen让您能够轻松创建高质量的AI生成产品视频，利用强大的AI虚拟人和多种视频模板。这个强大的产品视频制作工具允许快速且富有创意的制作。
HeyGen提供哪些创意选项来定制我的产品演示视频？
HeyGen提供广泛的创意选项来定制您的产品演示视频，包括拖放编辑器、库存媒体和视觉效果。您还可以应用您的品牌套件，以确保视频中的品牌一致性。
我可以快速生成带有AI配音和字幕的产品视频吗？
是的，HeyGen通过提供集成的AI配音功能和自动字幕，简化了创建AI生成产品视频的过程。这使得内容创作流程顺畅高效，并能实现全球覆盖。
HeyGen的AI虚拟人如何增强产品视频？
HeyGen的逼真AI虚拟人作为引人入胜的AI演员，专业展示您的产品，为任何产品视频带来动态和人性化的触感。它们提供了一种多功能且可扩展的解决方案，使产品视频脱颖而出。