轻松使用AI制作产品广告视频
使用我们的AI视频广告制作工具，通过强大的模板和场景，在几分钟内创建高转化率的视频广告。推动销售并提高广告支出回报率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个真实的45秒AI用户生成内容视频广告，目标是小企业主和电商品牌，展示他们如何轻松定制品牌信息。视频应采用友好的用户生成内容视觉风格，在日常情境中展示产品，并由HeyGen的语音生成功能生成温暖且有说服力的旁白。此广告应激发创造力，并突出个性化品牌沟通的简便性。
设计一个信息丰富的60秒视频广告，适合国际市场营销人员拓展全球影响力，介绍一项新的软件功能。视觉风格应干净专业，并结合精美的视频模板元素，而音频则由自信的旁白解释其优势。关键是视频必须利用HeyGen的字幕/说明文字，以多种语言有效地本地化信息，使其对多元化的全球观众具有吸引力。
制作一个动态的15秒视频广告，目标是社交媒体用户和冲动购买者，旨在立即吸引对新潮小工具的注意。视觉风格应快节奏、视觉冲击力强，快速剪辑和鲜艳色彩，充分利用HeyGen的媒体库/库存支持中的吸引人视觉效果。音频应包含欢快、朗朗上口的音乐和简洁有力的屏幕文字，旨在留下高能量、难忘的印象，推动对产品广告的即时兴趣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的产品广告视频？
HeyGen通过AI化身和可定制的视频模板，帮助您快速制作产品广告视频。您可以轻松整合品牌资产，并通过专业动画和音乐创建引人入胜的内容。
我可以使用HeyGen创建AI用户生成内容视频吗？
当然可以！HeyGen使您能够生成逼真的AI用户生成内容视频，非常适合社交媒体活动。利用AI化身传达信息，增添真实感，吸引您的观众。
HeyGen提供哪些创意选项来定制品牌的视频广告？
HeyGen提供广泛的工具来定制品牌的视频广告，包括徽标和颜色的品牌控制。您还可以访问媒体库，使用免费库存照片和图形来增强您的独特创作。
HeyGen是否支持为不同受众本地化视频广告？
是的，HeyGen允许您通过高级语音生成和字幕在每种语言中本地化视频广告。这一功能确保您的信息有效地到达多元化的全球观众，最大化影响力。