利用AI力量制作演示视频
使用我们先进的从脚本到视频功能，轻松将任何脚本转化为动态演示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的教学视频，面向教育工作者，展示使用动画演示来解释复杂主题的好处。视觉和音频风格应友好且信息丰富，采用鲜艳的色彩和舒缓、清晰的声音。该视频应突出HeyGen的AI虚拟形象如何让课程生动起来，使学习更具互动性和记忆性。
制作一个针对营销专业人士的动态30秒视频，展示如何快速有效地为活动启动创建精美的演示视频。采用现代、时尚的视觉风格，快速切换和激励人心的配乐。强调HeyGen的丰富模板和场景如何快速创建专业级内容，节省宝贵的时间和资源。
为产品经理设计一个简洁的90秒产品说明视频，详细介绍新软件更新的功能。视觉风格应简洁且详细，使用屏幕文字覆盖和自信、权威的声音。展示HeyGen的媒体库/库存支持如何无缝集成丰富的库存媒体库，通过相关视觉效果和背景素材增强整体演示视频，无需外部资源即可增加可信度和精致度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的演示视频？
HeyGen是一款强大的AI视频工具，可以让您轻松制作演示视频。您可以利用可定制的视频模板、动态动画和过渡效果以及逼真的AI虚拟形象，直接从您的脚本创建引人入胜的动画演示。
HeyGen提供哪些AI功能来创建演示视频？
HeyGen提供先进的AI功能来简化您的视频制作过程，包括AI虚拟形象和AI文本到视频功能。您可以使用AI文本到语音直接从脚本生成专业的语音，大大提高演示视频内容的效率。
我可以使用HeyGen自定义动画演示的视觉元素吗？
可以，HeyGen为您的动画演示提供广泛的自定义选项。我们直观的拖放编辑器让您可以个性化视频模板，加入动画和过渡效果，并利用丰富的库存媒体库，精确匹配您品牌的美学。
我如何分享完成的HeyGen演示视频？
一旦您的演示视频完成，HeyGen让分享变得简单。您可以轻松下载适合不同平台的各种纵横比的视频，然后直接将高质量内容分享至社交媒体或其他所需渠道。