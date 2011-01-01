轻松制作患者教育视频
通过HeyGen的AI虚拟形象，以引人入胜的格式提升健康素养和患者参与度。
开发一段45秒的患者教育视频，引导青少年接种流感疫苗，减少焦虑并解释其重要性。视觉上，结合干净的插图图形，配以平静、专业的旁白和柔和的背景音乐。通过HeyGen的字幕/字幕功能确保全面的可访问性，使重要信息可供更广泛的目标受众获取。
制作一段30秒的引人入胜的视频，旨在鼓励老年人坚持每日用药，提供实用建议以应对常见的健忘问题。视觉和音频风格应温暖且富有同情心，展示可关联的日常场景和友好、鼓励的旁白。通过使用HeyGen的从脚本到视频功能开发自己的内容，简化重要患者教育的制作。
设计一段50秒的信息视频，面向忙碌的职场专业人士，推广定期快走对心血管健康和减压的好处。采用动态、激励的视觉方法，配以积极向上的激励音乐和简洁的旁白传达可操作的信息。通过使用HeyGen的多样化模板和场景，增强您的自定义演示并简化视频制作，使复杂的医学主题更易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化患者教育视频的制作？
HeyGen通过将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，简化了高质量患者教育视频的制作。利用AI虚拟形象，医疗服务提供者可以轻松创建自己的内容，无需复杂的视频制作，大大提高患者的知识水平。
HeyGen提供哪些功能来制作引人入胜的患者教育？
HeyGen提供了专为创建引人入胜的患者教育格式而设计的功能，确保高水平的健康素养。您可以通过AI生成的多语言旁白增强理解，并包括自动字幕以提高可访问性，覆盖更广泛的目标受众。
HeyGen是否适合制作符合HIPAA指南的医学教育视频？
HeyGen帮助医疗服务提供者制作专业的医学教育视频。虽然HeyGen不处理或存储受保护的健康信息，但它提供了安全的工具和品牌控制，以创建和导出符合您组织HIPAA合规临床工作流程的教育内容。
我可以使用HeyGen定制患者教育视频以匹配我的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松定制患者教育视频，包括您的标志、品牌颜色和自定义演示。您可以利用各种模板和场景，确保您的教育内容完美反映您组织的身份。