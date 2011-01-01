使用AI制作NetSuite教程视频
提供清晰的NetSuite初学者培训。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本转换为专业且引人入胜的帮助视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个90秒的视频，演示如何有效使用NetSuite保存的搜索功能来为SuiteAnalytics提取有价值的见解。该视频专为中级NetSuite用户设计，采用数据驱动和信息丰富的视觉风格，配以精准的音频，并使用字幕/说明文字突出关键步骤和数据点。
开发一个2分钟的解释性视频，专为评估NetSuite强大会计和企业资源规划（ERP）功能的商务专业人士量身定制。视频应采用精致且令人安心的视觉风格，配以平和的旁白，并整合媒体库/库存支持中的相关图像，以简单地说明复杂概念。
设计一个45秒的视频，面向绝对初学者，提供简明的NetSuite初学者培训，讲解如何执行特定任务，如输入新客户记录。视觉和音频风格应友好且易于接近，逐步引导用户完成过程，利用从脚本到视频的文本生成功能高效生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化NetSuite基础视频教程的制作？
HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，轻松创建引人入胜的NetSuite基础视频。这简化了针对各种特定任务和功能的复杂NetSuite教程视频的制作。
HeyGen提供哪些功能以快速制作NetSuite教程视频？
HeyGen通过其直观的平台加速NetSuite教程视频的制作，提供AI虚拟形象、从脚本到视频的生成以及自动语音生成。您还可以利用模板和场景快速构建专业的帮助视频。
HeyGen能否帮助维护我们NetSuite课程材料的品牌一致性？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保所有NetSuite课程视频与您的组织形象一致。这种专业性提升了NetSuite初学者培训和企业资源规划（ERP）内容的可信度。
HeyGen如何支持NetSuite特定任务如保存搜索的详细说明？
HeyGen通过自动为您的视频生成字幕和说明文字，帮助清晰解释NetSuite特定任务，包括复杂主题如NetSuite保存搜索。这确保了所有学习者在使用NetSuite应用套件教程时的可访问性和理解力。