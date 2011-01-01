在几分钟内为Meditech用户制作培训视频

简化医生和护士的EHR培训。使用HeyGen的文本转视频功能，在几分钟内创建引人入胜的临床工作流程教程，提升终端用户的采用率。

101/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的教学视频，向医生更新临床工作流程中的关键变化，采用时尚、权威的视觉呈现和精准的音频。HeyGen的AI虚拟形象可以以一致的专业性传递复杂信息，确保最大程度的参与。
示例提示词2
制作一个吸引人的45秒教程视频，面向所有终端用户，快速掌握特定的Meditech功能，特色鲜明的视觉效果和生动易懂的解说。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速组装一个引人入胜且清晰的教学作品。
示例提示词3
为医疗领导者开发一个引人注目的2分钟解决方案演示视频，展示Meditech如何提供可操作的见解，采用复杂的数据驱动视觉方法和自信、专业的旁白。通过HeyGen的强大功能集成字幕/说明文字，确保演示对忙碌的高管产生影响。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作Meditech培训视频

高效创建引人入胜且信息丰富的Meditech培训视频，面向医生、护士和终端用户，确保清晰沟通和改进临床工作流程。

1
Step 1
创建您的脚本和AI虚拟形象
概述您的Meditech培训内容并撰写清晰的脚本。从多种AI虚拟形象中选择，以呈现您的视频，使您的教程栩栩如生。
2
Step 2
添加Meditech屏幕录制和视觉效果
通过上传Meditech屏幕录制或相关媒体来增强您的演示。使用品牌控制应用您的自定义标志和颜色，以保持专业和一致的外观。
3
Step 3
生成专业旁白
确保您的Meditech教程易于访问和理解。利用旁白生成功能，添加自然的解说，使您的培训内容对所有学习者清晰易懂。
4
Step 4
导出并分享您的培训内容
一旦您的培训视频完成，使用纵横比调整和导出功能，以高质量准备分发。轻松在您的组织内分享有价值的培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

最大化培训参与度

.

通过利用动态AI驱动的视频内容和互动元素，提高Meditech培训演示中的学习者参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我高效制作培训视频？

HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频技术，帮助您快速制作培训视频。您可以在几分钟内将脚本转化为引人入胜的演示或教程，非常适合教育终端用户或提供可操作的见解。

HeyGen可以用于为医生和护士等医疗专业人员创建培训吗？

当然可以。HeyGen非常适合为医疗领导者、医生和护士创建专业培训和教程。轻松制作关于临床工作流程或解决方案演示的清晰演示，使用可定制的品牌和AI虚拟形象确保一致的传递。

HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的教程和网络研讨会？

HeyGen提供AI虚拟形象、丰富的旁白选项和自动字幕，使您的教程和网络研讨会高度吸引人。利用专业模板和全面的媒体库，增强您的视频演示，适合任何观众。

我可以多快使用HeyGen创建专业视频演示？

HeyGen简化了视频创建过程，通常可以在十分钟或更短时间内从脚本生成专业视频演示。其直观的平台和强大的AI功能使您能够快速制作高质量的内容。