Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个引人注目的15秒社交媒体视频，针对在各平台上难以保持品牌一致性的内容创作者。采用快节奏、视觉吸引力强的风格，配以流行音乐和醒目的文字叠加，展示如何通过从脚本生成的快速文本转视频和自动字幕/字幕来高效保持统一的品牌声音。
对于数字营销人员和电子商务企业来说，一个信息丰富的45秒营销视频至关重要，展示AI工具在简化内容创作中的强大作用。该视频应采用专业且权威的视觉风格，配以温暖的旁白，突出HeyGen的AI虚拟形象如何直接向观众传递引人注目的信息。
一个鼓舞人心的60秒视频可以激励有抱负的网红和产品发布者创建能够捕捉病毒式营销潜力的视频。这个引人入胜的作品应讲述一个引人入胜的故事，利用流畅的视觉风格和迷人的背景音乐，同时利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持来增强视觉吸引力，并通过其纵横比调整和导出功能实现平台适应性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的营销视频？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，简化您的视频营销工作，轻松制作营销视频。我们直观的平台是一个强大的营销视频制作工具，帮助您创建真正与观众产生共鸣的视频。
HeyGen提供哪些AI工具可以快速制作营销视频？
HeyGen利用先进的AI工具，如AI虚拟形象和语音生成，大大加快您的营销视频编辑过程。您可以高效地从脚本创建视频，将文本转化为动态的视觉内容，只需几分钟。
我可以在所有HeyGen宣传视频中保持一致的品牌形象吗？
当然可以，HeyGen确保在所有宣传视频和其他内容中保持一致的品牌形象。您可以应用您的标志和特定的品牌颜色，并利用专业设计的模板来保持一致的外观和感觉。
HeyGen如何支持创建多样化的社交媒体视频？
HeyGen通过其广泛的模板和AI虚拟形象，使创建多样化的社交媒体视频变得简单。通过利用我们丰富的媒体库和纵横比调整功能，轻松制作从短宣传视频到动画解释视频风格的引人入胜的内容。