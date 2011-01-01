制作一个能带来真实效果的LinkedIn广告视频
通过使用AI虚拟形象轻松创建引人注目的视频活动，提升品牌知名度并收集合格的潜在客户。
开发一个吸引人的45秒LinkedIn视频广告，专门针对寻求创新潜在客户生成策略的市场经理和企业主。视觉和音频风格应现代友好，展示HeyGen的AI虚拟形象，呈现关键优势，使您的LinkedIn视频广告脱颖而出。
制作一个动态的60秒LinkedIn赞助内容，面向销售团队和数字营销人员，专注于推动网站转化。采用专业的视觉风格，配以有影响力的屏幕文字叠加，利用HeyGen的字幕功能最大化信息保留，适合繁忙的观众。
为潜在客户和人才招聘者创建一个充满活力的20秒LinkedIn广告视频，强调高视频观看量和广告规范的遵循。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个视觉吸引力强的序列，通过快速剪辑有效突出您的产品或服务。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化LinkedIn广告视频的制作？
HeyGen通过将脚本转化为动态视频活动，利用AI虚拟形象和文本转视频功能，轻松制作专业的LinkedIn广告视频。这简化了为您的专业观众创建引人入胜的赞助内容的过程。
HeyGen提供哪些功能来提升LinkedIn上的品牌知名度？
HeyGen通过可定制的模板和场景、强大的品牌控制（包括您的标志和颜色）以及自动字幕功能来提升品牌知名度。这些工具帮助确保您的LinkedIn视频广告在信息流中脱颖而出。
HeyGen能否帮助提高我的LinkedIn视频广告的投资回报率？
是的，HeyGen旨在通过高效制作高质量的视频活动来优化您的视频广告工作，这可以显著促进潜在客户生成和网站转化。使用HeyGen创建的有效LinkedIn视频广告可以带来更强的广告投资回报率。
HeyGen是否支持LinkedIn的特定广告规范？
当然，HeyGen支持各种纵横比调整和导出，确保您的视频内容符合LinkedIn不同位置的广告规范。这种灵活性使您的活动能够在LinkedIn信息流中专业呈现，并通过Campaign Manager有效管理。