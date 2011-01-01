轻松制作课程视频
使用HeyGen的脚本转视频功能快速创建引人入胜的教育视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
为新入职的企业培训生设计一个简洁的45秒教育视频，使用专业的AI虚拟形象和清晰简洁的文字转视频脚本介绍基本软件功能，确保信息以干净现代的视觉风格有效传达。
为视觉学习者创建一个信息丰富的30秒语言课，使用HeyGen媒体库中的动态视觉效果和准确的字幕/说明，教授基础法语短语，加强发音和拼写，并配以平静、鼓励的音频。
为有抱负的数字艺术家制作一个有影响力的75秒教育视频，展示高级素描技巧，配以快速的视觉示例和欢快的背景音乐，利用HeyGen的长宽比调整和导出功能，实现跨多个平台的无缝分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化教育者制作课程视频的过程？
HeyGen是一款先进的教育视频制作工具，通过将文本转换为视频并使用逼真的AI虚拟形象，简化了视频制作过程。您可以轻松选择模板，定制您的视频，无需复杂的编辑即可制作引人入胜的教育视频。
使用HeyGen创建教育视频有哪些定制选项？
HeyGen为您提供广泛的定制选项来创建个性化材料。您可以从各种动画模板中选择，融入您的品牌，并使用拖放界面个性化教育视频的每个方面，确保其完美契合您的课程材料。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的教育视频制作工具？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和文本转视频技术，成为高效的教育视频制作工具。这使得快速视频制作成为可能，能够迅速将脚本转化为专业的教育视频，非常适合希望有效整合视频教学的教育者。
HeyGen能否支持多样化的教育需求，如语言课程或无障碍功能？
是的，HeyGen通过提供强大的语音生成和自动字幕/说明功能，支持多样化的教育需求。这一功能非常适合创建无障碍教育视频，特别有助于为全球观众开发引人入胜的语言课程。