制作讲座视频：快速创建引人入胜的在线课程

通过创建引人入胜的视频讲座，提升您的在线课程，使用专业的AI化身来提高学生的参与度。

139/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个信息丰富的2分钟视频讲座，将现有的PowerPoint演示文稿转换为企业培训师的动态培训模块。美学应当精致且具有企业风格，利用HeyGen的模板和场景功能，将幻灯片与专业的过渡效果和自信权威的旁白无缝结合，确保为员工提供有影响力的学习体验。
示例提示词2
制作一个清晰的90秒技术指南，针对需要逐步说明的IT专业人员设置新的软件环境。这个详细而精确的视频应保持易于理解的节奏，并在屏幕上显示关键命令的文本覆盖，进一步通过HeyGen的字幕功能增强每位观众的可访问性和清晰度。
示例提示词3
生成一个引人入胜的1分钟教学视频，用于在线课程模块，向主题专家教授高级数据分析技术。从一个全面的脚本开始，这个动态且权威的作品将利用HeyGen的从脚本到视频的文本功能，制作高质量的旁白，并通过媒体库中的抽象视觉效果有效地展示复杂的数据结构。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作讲座视频

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的视频讲座，提升学习效果和观众的可访问性。

1
Step 1
创建您的脚本
首先为您的讲座视频准备脚本。使用HeyGen的从脚本到视频的文本功能，将您的结构化内容转化为引人入胜讲座的初始基础。
2
Step 2
选择一个AI化身
选择一个AI化身来视觉呈现您的讲座。此功能通过提供专业且动态的屏幕呈现，为您的教育内容创建引人入胜的视频讲座。
3
Step 3
添加专业旁白
使用旁白生成功能为您的视频讲座增强高质量音频。我们的AI驱动的旁白功能确保您的脚本以清晰和专业的语调传达。
4
Step 4
导出带字幕的视频
通过添加字幕/说明文字来改善可访问性和理解力，完成您的视频。导出完成的讲座视频，准备好轻松分享和分发给您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI驱动的视频讲故事让复杂主题栩栩如生

.

将抽象或复杂的主题转化为动态、视觉丰富的视频讲座，吸引您的观众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建AI讲座视频的过程？

HeyGen通过利用“AI化身”和“AI驱动的旁白”简化了创建高质量“AI讲座视频”的过程。您可以轻松地将文本转化为引人入胜的演示，大大减少了对复杂“视频编辑”和传统录制设备的需求。

我可以将现有的PowerPoint演示文稿或其他视觉元素整合到HeyGen讲座视频中吗？

当然可以。HeyGen支持将各种视觉元素，包括“PowerPoint”幻灯片，直接整合到您的“视频讲座”中。您还可以利用我们多样化的“教育模板”和媒体库来增强您的内容，而无需“屏幕录制”工具。

HeyGen为“视频讲座”提供了哪些“可访问性”功能？

HeyGen通过自动生成“字幕或说明文字”来优先考虑“可访问性”，使内容对不同的学习者易于理解。此外，HeyGen的输出设计支持“LMS集成”，确保您的教育材料能够有效地覆盖更广泛的受众。

使用HeyGen生成讲座视频时可以期待什么样的输出质量？

HeyGen为您的“讲座视频”提供“专业的旁白生成”和高清视觉输出。您可以以“4K分辨率”导出最终视频，确保清晰的视觉效果和清晰的音频，为卓越的学习体验提供保障。