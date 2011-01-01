制作启动广告视频：快速且专业的AI广告
创建引人注目的启动广告，产生共鸣。使用HeyGen的AI化身轻松将您的品牌故事呈现出来。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个专业的45秒广告视频，目标是忙碌的市场营销人员，帮助他们简化创意流程。利用HeyGen的现成模板和场景，展示一个引人注目的产品优势，采用简洁的企业视觉美学，并配以信息丰富且自信的旁白，突出广告制作的简便性。
开发一个吸引人的15秒社交媒体广告，旨在吸引寻求快速转化的电商品牌的注意。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成引人注目的视觉效果和简洁有力的信息，采用快节奏、时尚的视觉风格和充满活力的年轻化配乐，以推动立即行动。
为代理机构和大型企业制作一个有说服力的60秒广告视频，介绍一个复杂的服务或概念，可能是AI广告。使用HeyGen的语音生成功能，提供清晰、权威的旁白，辅以复杂的故事叙述视觉方法，结合电影剪辑和鼓舞人心的背景音乐，以建立信任和权威。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的制作过程？
HeyGen的AI视频广告制作工具通过直观的AI驱动工具和用户友好的拖放编辑器简化了视频广告的制作过程。您可以利用多样化的视频模板和AI化身，快速实现您的创意构想，轻松制作高质量的广告视频。
HeyGen能否帮助制作引人入胜的启动广告视频？
当然可以，HeyGen通过整合逼真的AI化身和动态动画，帮助用户制作出色的启动广告视频。您可以轻松整合音乐、生成旁白，并添加引人注目的行动号召，有效推广新产品或服务。
我可以使用HeyGen为社交媒体平台生成什么样的AI广告？
HeyGen允许您生成针对各种社交媒体平台优化的多样化AI广告，帮助您拓展业务。您可以从文本创建有影响力的视频广告，添加字幕/说明，并轻松调整尺寸以适应不同的纵横比，以实现最大范围和参与度。
如何在HeyGen中自定义我的视频模板以匹配我的品牌？
HeyGen提供广泛的品牌控制选项，允许您自定义所选视频模板，确保您的广告视频完美契合您的品牌形象。您可以轻松应用您的标志、品牌颜色，并利用媒体库创建独一无二的视频广告。