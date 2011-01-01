制作HubSpot教程视频：您的简单指南

通过引人入胜的视频课程提升业务增长并简化CRM管理，轻松使用HeyGen的AI虚拟形象创建。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个专为营销自动化专业人士设计的45秒视频，提供在HubSpot中寻找有效策略的见解。展示动态视觉效果和自信、信息丰富的音频风格，突出关键的自动化功能。通过HeyGen的AI虚拟形象，简明扼要地展示复杂概念，演示如何“简化和自动化”工作流程以获得最佳效果。
示例提示词2
制作一个针对希望通过客户关系管理推动业务增长的商务专业人士的30秒视频教程。视觉风格应简洁现代，配以简明高效的音频传递。利用HeyGen的模板和场景快速组装引人入胜的内容，解释如何在HubSpot中“简化和自动化您的业务流程”。
示例提示词3
想象一个90秒的视频课程，针对有兴趣通过HubSpot增强对入站销售理解的个人。视频应具有引人入胜的教育视觉风格和清晰权威的声音，作为有价值的指南。使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的专业知识转化为引人入胜且信息丰富的视频。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何制作HubSpot教程视频

创建引人入胜的视频课程以实现有效的CRM管理和营销，轻松简化您的业务流程。

1
Step 1
选择AI虚拟形象
从HeyGen的多样化AI虚拟形象中选择一个，为您的HubSpot教程视频进行解说，奠定清晰视频课程的基础。
2
Step 2
添加您的内容
利用从脚本到视频功能，将您的HubSpot指导无缝转化为视觉内容，涵盖CRM管理的关键方面。
3
Step 3
应用品牌和字幕
使用品牌控制增强视频的品牌外观，并添加字幕/说明以提高可访问性并强化有效策略。
4
Step 4
导出您的教程
使用纵横比调整和导出功能完成您的专业视频，准备分享并帮助简化和自动化您的业务流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上扩大HubSpot教程的影响

快速从您的HubSpot教程中制作引人入胜的短视频和剪辑，以最大化覆盖面并推广您的内容。

常见问题

HeyGen如何帮助营销自动化专业人士创建引人入胜的视频课程？

HeyGen允许营销自动化专业人士快速使用AI虚拟形象和从脚本到视频功能制作引人入胜的视频课程，帮助简化和自动化他们的营销内容创作。该平台提供有效的策略来传递有价值的信息。

HeyGen为小企业主在客户关系管理方面提供了哪些好处？

小企业主可以利用HeyGen创建专业的视频内容用于CRM管理，增强客户参与度并支持业务增长。HeyGen通过高效的视频创作帮助简化和自动化您的业务流程。

我可以使用HeyGen制作HubSpot教程视频以改善培训吗？

是的，HeyGen是创建详细的HubSpot教程视频和其他培训指南的绝佳平台。其从脚本到视频的功能和AI虚拟形象使您能够高效地制作清晰的视频课程。

使用HeyGen创建商务视频有多容易？

HeyGen简化了那些希望提高理解并为各种业务流程创建专业视频的个人的过程。凭借其直观的平台和强大的功能，快速高效地开始，帮助您制作高质量的内容。