轻松制作保洁教程视频
通过HeyGen的脚本转视频功能，简化您的保洁培训计划，创建专业的保洁基础视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为医院保洁人员制作1分钟的安全简报，重点介绍个人防护装备的正确使用和处理，作为有效安全管理的一部分。视觉风格应为临床和精确，清晰展示每个步骤，并由AI化身以冷静、权威的声音进行讲解，以确保合规和理解。
为医院保洁培训生开发一个90秒的教育视频，概述病房清洁的关键感染控制程序。该视频需要详细的分步骤视觉效果，结合由HeyGen生成的清晰简洁的屏幕字幕/说明，以及直截了当的声音，以有效传达每个动作的重要性和顺序。
设计一个2分钟的介绍片段，用于面向新员工的全面保洁培训计划，突出完整培训手册中涵盖的关键方面。该片段应采用专业、引人入胜的演示风格，结合动态过渡和HeyGen的媒体库/素材支持，以展示最佳实践并为计划设定明确的期望。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的医院保洁培训视频？
HeyGen通过AI化身和脚本转视频功能，帮助您制作全面的医院保洁培训视频。轻松展示复杂的清洁程序、感染控制协议和个人防护装备的正确使用，配以专业的旁白和同步的视觉效果。
HeyGen在制作保洁教程视频方面有哪些功能？
HeyGen简化了制作保洁教程视频的过程。利用可定制的模板、AI化身和丰富的媒体库，展示各种清洁方法，并分享厨房清洁或浴室清洁等任务的实用技巧。
HeyGen是否支持为保洁培训计划材料添加字幕？
是的，HeyGen会自动生成并同步所有保洁培训计划视频的字幕，增强多样化学习者的可访问性和理解力。这确保了您的培训手册内容对所有人都是包容和可访问的。
HeyGen能否帮助定制我们的保洁培训计划视频的品牌？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司标志、特定颜色和字体直接整合到您的保洁培训计划视频中。这确保了从保洁基础视频到高级清洁程序的每一段内容都与您的品牌形象一致。