几分钟内制作Figma演示视频
使用AI虚拟人和简单的分步指南，为您的Figma原型制作引人入胜的简短演示视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为Figma用户制作一个45秒的说明视频，展示如何无缝集成“原型中的视频”以增强互动性。视觉风格应清晰详细，包含Figma界面的清晰屏幕录制，并配有冷静的指导性旁白。突出HeyGen的“语音生成”和“字幕/说明”功能，以确保清晰度和可访问性，指导观众如何有效地“使用视频进行原型设计”，以创造引人入胜的用户体验。
开发一个专业的60秒宣传视频，展示一个假设的新Figma插件，旨在简化“演示视频”的创建。该视频面向高级Figma用户和插件开发者，采用时尚、充满活力的视觉风格，配以现代背景音乐和细腻的3D图形。利用HeyGen的“模板和场景”快速构建引人入胜的视觉叙事，并结合“AI虚拟人”展示插件的优势，最终展示如何轻松地“使用Figma”创建有影响力的内容。
为初级UI/UX设计师和学生设计一个友好的30秒教学视频，提供在Figma中创建优化视频资产的最佳实践，以便在HeyGen中使用。视觉和音频风格应明亮、吸引人，并配有清晰、友好的旁白，引导用户完成整个过程。强调HeyGen的“媒体库/素材支持”如何补充自定义资产，并展示“纵横比调整和导出”以实现完美集成，简化视频内容准备过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效制作Figma演示视频？
HeyGen通过将您的脚本转化为引人入胜的内容，结合AI虚拟人和自然语音旁白，快速制作专业的Figma简短演示视频，简化您的创作过程。
使用HeyGen制作简短演示视频的分步指南是什么？
要使用HeyGen制作简短演示视频，只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟人，选择一个声音，HeyGen将生成您的视频。然后，您可以在导出到Figma原型之前，通过品牌控制进行增强。
我可以使用HeyGen的工具编辑和自定义我的演示视频吗？
可以，HeyGen提供强大的工具来编辑和自定义您的演示视频。您可以应用品牌控制，使用多样的模板和场景，并调整纵横比以完美适应您的原型视频需求。
HeyGen的功能如何增强Figma原型的演示视频制作？
HeyGen的功能显著增强了Figma演示视频的制作，您可以轻松生成高质量的MP4格式视频，结合AI虚拟人和语音旁白，使您的原型视频更具互动性和专业性。