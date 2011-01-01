制作功能概述视频
通过现成的模板和场景推动客户参与并有效解释产品。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的30秒产品概述视频，目标是创意企业家和数字营销人员，使用充满活力和鼓舞人心的视觉美学和欢快的背景音乐。突出展示如何通过HeyGen的丰富模板和场景轻松定制内容，快速创建与创意观众产生共鸣的惊艳视觉效果。
制作一个简洁的60秒教程和入门视频，为新用户提供指导，通过友好、指导性的语气和清晰的分步动画引导他们完成初始设置过程。通过HeyGen自动生成的字幕/说明，强调用户的可访问性，使学习体验包容且易于跟随。
设计一个动态的45秒产品发布视频，面向现有客户和技术爱好者，宣布一个重要的新模块，采用尖端的视觉风格和激动人心的高能量配乐。通过使用HeyGen的文本转视频功能直接从脚本生成对话，展示新功能的影响，确保公告的精致和有力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人注目的产品视频？
HeyGen通过AI虚拟形象、文本转视频和庞大的视频模板库，帮助您制作专业外观的产品视频。您可以轻松突出关键功能和优势，增强客户参与度和潜在客户生成。
我可以使用HeyGen生成动画解说视频吗？
可以，HeyGen允许您轻松生成动画解说视频和产品演示视频。利用其直观的拖放编辑器和AI视频工具，创建简化复杂概念的引人入胜的内容。
我的产品视频有哪些品牌定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，个性化您的产品视频。您可以轻松添加品牌标志和颜色，确保一致性并在所有宣传视频中加强品牌形象。
HeyGen支持制作功能概述视频吗？
是的，HeyGen通过其屏幕和摄像头录制器，结合AI旁白和字幕生成功能，简化了制作功能概述视频的过程。这使您能够快速制作高质量的专业视频，用于产品发布和更新。