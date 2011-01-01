使用AI分钟内制作Facebook广告视频

使用AI驱动的工具轻松创建高转化率的Facebook视频广告。将您的脚本转化为动态视频，实现无缝的文本到视频生成。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为营销机构创建一个精致的45秒视频广告，展示他们如何制作高度个性化且可扩展的Facebook视频广告。视频应采用专业且简洁的视觉美学，利用HeyGen的“AI化身”展示案例研究或客户评价，其“语音生成”功能确保清晰流畅的叙述，以传达信任和专业性。
示例提示词2
想象一个引人入胜的60秒广告，为电商品牌推出新产品而设计，旨在制作一个讲述引人入胜故事的Facebook广告视频。视觉和音频风格应具有吸引力和叙事性，展示产品特征，配以流畅的过渡，并通过动态“字幕/标题”突出关键卖点，所有这些都通过HeyGen的“从脚本到视频”功能高效制作。
示例提示词3
设计一个充满活力的30秒宣传视频，针对需要“AI Facebook视频广告制作工具”以低预算制作高质量广告的内容创作者和个人创业者。此广告应具有充满活力的视觉风格，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”提供丰富的视觉内容，快速剪辑和有冲击力的文字覆盖，并使用“纵横比调整和导出”确保在所有平台上都能呈现出色效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作Facebook广告视频

使用AI驱动的工具、动态模板和轻松的自定义功能，轻松创建有影响力的Facebook广告视频，吸引您的观众。

Step 1
选择模板或从脚本开始
从专业设计的视频模板中选择，或使用我们的“从脚本到视频”功能直接从您的脚本生成视频。这快速为您的广告奠定基础。
Step 2
自定义您的内容
通过整合您的品牌套件元素、从我们的“媒体库/素材支持”上传媒体和添加动态文本来个性化您的广告。通过自定义视觉效果增强您的信息。
Step 3
添加AI化身和语音旁白
通过富有表现力的“AI化身”将您的信息生动呈现，并生成引人入胜的语音旁白直接吸引观众。这为您的广告增添了专业和人性化的触感。
Step 4
导出和部署
完成您的视频，确保其针对各种Facebook广告位置进行了优化。利用“纵横比调整和导出”获得完美格式，然后下载您的广告，准备好用于Meta广告管理器。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

将客户评价转化为引人入胜的AI驱动视频广告，通过真实的成功故事建立信任并说服潜在客户。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的Facebook视频广告？

HeyGen提供专业设计的视频模板和拖放编辑器，让您可以轻松自定义模板，添加动态动画，制作吸引眼球的Facebook广告视频。您可以快速生成高质量内容，加速创作过程。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具来制作Facebook广告视频？

HeyGen的AI Facebook视频广告制作工具包括先进的AI化身和演员来传达您的信息。您还可以直接从脚本生成自然的语音旁白，简化视频广告的制作。

使用HeyGen的功能自定义Facebook视频广告是否简单？

是的，HeyGen通过直观的编辑工具和拖放编辑器使自定义Facebook视频广告变得简单。您可以轻松将品牌套件应用于模板，确保广告与公司视觉形象一致。

HeyGen是否支持优化Facebook广告视频以适应不同平台和纵横比？

当然，HeyGen允许您轻松调整和导出Facebook广告视频为适合Meta广告管理器中不同位置的各种纵横比。这确保了您的内容在所有渠道上看起来都很专业并得到优化。