制作引人入胜且具有教育意义的Epic培训视频

通过引人入胜的培训视频转变您的电子学习。使用HeyGen的文本转视频功能快速制作教学内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的动态视频，为有经验的临床用户提供快速提示和技巧，以优化他们的日常Epic任务。此引人入胜的培训将利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供生动的视觉效果和激励性的语音生成，突出节省时间的快捷方式和最佳实践。
示例提示词2
制作一段2分钟的全面教学视频，面向所有医疗专业人员，讲解如何在Epic中维护符合HIPAA的文档。通过HeyGen的模板和场景增强的清晰分步指南，并辅以准确的字幕/说明，以冷静权威的方式加强关键的安全协议。
示例提示词3
设计一段45秒的现代视频，展示医生和高级执业提供者如何有效定制和利用Epic中的SmartSets来简化订单输入，营造更高效的学习环境。利用HeyGen的AI虚拟人和纵横比调整与导出功能，这段简洁的信息视频将展示清晰的屏幕录制和友好的语音。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
评价

如何制作Epic培训视频

通过引人入胜、产品准确的教学视频简化临床员工的Epic培训，提升学习和效率，以友好、专业的方式进行。

Step 1
创建您的脚本和大纲
概述您的Epic流程，识别关键工作流程，并撰写清晰简洁的脚本。这为使用HeyGen的文本转视频功能进行无缝转换做好准备。
Step 2
选择视觉效果和语音人才
从多样化的AI虚拟人中选择或生成自定义语音，以有效呈现您的Epic培训内容，确保为临床用户提供引人入胜且专业的传递。
Step 3
添加Epic细节和品牌元素
结合产品准确的Epic截图或屏幕录制来说明您的要点。应用您组织的品牌控制，如标志和颜色，以保持Epic培训材料的一致外观和感觉。
Step 4
导出并分享您的视频
生成准确的字幕/说明，以增强所有学习者的可访问性和理解力。最后，将完成的Epic培训视频导出为所需格式和纵横比，以便于分发给您的临床员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的医学培训

清晰传达复杂的医疗概念，增强临床员工的理解，提高患者护理结果。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的Epic培训视频？

HeyGen通过利用AI虚拟人和文本转视频功能，帮助您高效制作引人入胜的“Epic培训视频”，确保为“临床用户”和“临床员工”提供“引人入胜的培训”体验。

是什么让HeyGen成为制作快速Epic培训材料的理想选择？

HeyGen通过其文本转视频功能简化了“Epic培训材料”的创建，使您能够快速开发“简短而精炼”的“教学视频”，提供“快速提示和技巧”，无需复杂的制作过程。

HeyGen能否协助创建适合临床员工的可访问教学视频？

是的，HeyGen通过提供自动字幕/说明和多样化的语音生成，支持为“临床员工”创建可访问的“教学视频”，增强包括“医生”和其他医疗人员在内的所有用户的“学习环境”。

HeyGen为Epic培训视频提供哪些定制选项？

HeyGen通过强大的品牌控制（如标志和颜色）提供“Epic培训视频”的全面定制，并可访问全面的媒体库和各种模板与场景，以保持一致的组织视觉效果。