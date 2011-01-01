制作引人入胜且具有教育意义的Epic培训视频
通过引人入胜的培训视频转变您的电子学习。使用HeyGen的文本转视频功能快速制作教学内容。
开发一段60秒的动态视频，为有经验的临床用户提供快速提示和技巧，以优化他们的日常Epic任务。此引人入胜的培训将利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供生动的视觉效果和激励性的语音生成，突出节省时间的快捷方式和最佳实践。
制作一段2分钟的全面教学视频，面向所有医疗专业人员，讲解如何在Epic中维护符合HIPAA的文档。通过HeyGen的模板和场景增强的清晰分步指南，并辅以准确的字幕/说明，以冷静权威的方式加强关键的安全协议。
设计一段45秒的现代视频，展示医生和高级执业提供者如何有效定制和利用Epic中的SmartSets来简化订单输入，营造更高效的学习环境。利用HeyGen的AI虚拟人和纵横比调整与导出功能，这段简洁的信息视频将展示清晰的屏幕录制和友好的语音。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的Epic培训视频？
HeyGen通过利用AI虚拟人和文本转视频功能，帮助您高效制作引人入胜的“Epic培训视频”，确保为“临床用户”和“临床员工”提供“引人入胜的培训”体验。
是什么让HeyGen成为制作快速Epic培训材料的理想选择？
HeyGen通过其文本转视频功能简化了“Epic培训材料”的创建，使您能够快速开发“简短而精炼”的“教学视频”，提供“快速提示和技巧”，无需复杂的制作过程。
HeyGen能否协助创建适合临床员工的可访问教学视频？
是的，HeyGen通过提供自动字幕/说明和多样化的语音生成，支持为“临床员工”创建可访问的“教学视频”，增强包括“医生”和其他医疗人员在内的所有用户的“学习环境”。
HeyGen为Epic培训视频提供哪些定制选项？
HeyGen通过强大的品牌控制（如标志和颜色）提供“Epic培训视频”的全面定制，并可访问全面的媒体库和各种模板与场景，以保持一致的组织视觉效果。