制作折扣广告视频：立即推动销售
使用HeyGen的专业模板和场景为您的营销活动制作高转化率的短视频，提升您的促销效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的精致宣传视频，针对技术达人和早期采用者，突出新产品发布并附带介绍性折扣。采用简约的视觉美学，配以动画图形和专业音乐，由AI化身展示关键优势和折扣详情，打造一组引人注目的视频广告。
设计一个60秒的信息宣传视频，吸引小企业主和自由职业者，展示服务折扣和客户的好评。视觉和音频风格应温暖可信，用户可以使用HeyGen的媒体库/素材支持自定义视频，使用相关的B-roll镜头和清晰自然的旁白来建立信誉并鼓励注册。
制作一个20秒的短视频，面向精打细算的家庭和假日购物者，宣布盛大的季节性清仓活动。利用大胆、节日的视觉效果和庆祝背景音乐，从各种模板中轻松创建，确保信息通过HeyGen的脚本转视频功能清晰传达，以便在不同平台上快速传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen是一个直观的AI宣传视频制作工具，允许您轻松制作高质量的宣传视频，配有AI化身和丰富的模板库。您可以快速从脚本自定义视频，以完美匹配您品牌的信息。
我可以用HeyGen制作引人注目的折扣广告视频吗？
当然可以。HeyGen提供了一个直观的平台，您可以在几分钟内制作折扣广告视频。利用我们的拖放编辑器，整合您自己的或库存照片和视频，并添加引人入胜的配音，为任何营销活动创建有影响力的短视频。
HeyGen为视频广告提供了哪些编辑功能？
HeyGen提供强大的编辑功能，完全自定义您的视频广告。您可以直接从脚本生成配音，添加字幕，并访问广泛的媒体库以增强您的信息。这些功能帮助您制作有效推动转化的视频广告。
HeyGen支持为社交媒体创建视频内容吗？
是的，HeyGen非常适合生成针对社交媒体的视频广告和宣传视频内容。轻松调整不同平台的纵横比并添加字幕，确保您的短视频在各个渠道上表现出色，吸引观众。