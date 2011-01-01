制作数字疗法培训视频
使用HeyGen的AI虚拟形象为医生提供引人入胜的数字疗法内容培训，以更快地改善健康结果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个富有同情心的60秒公众意识视频，向患者展示数字健康工具的变革性好处，以及如何改善健康结果，使用温暖和令人安心的视觉和音频风格。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的信息转化为视觉上吸引人的叙述。
制作一个信息丰富的30秒教程，面向医疗管理人员，展示如何轻松整合技术以支持各种治疗干预，采用简洁的教学视觉美学和简明的解释性旁白。通过HeyGen强大的功能添加字幕/说明，确保可访问性。
设计一个明亮乐观的45秒宣传视频，针对医疗服务提供者，强调数字疗法如何成为远程医疗的经济实惠的延伸，呈现出振奋人心的视觉和音频体验。通过整合HeyGen媒体库/库存支持中的相关素材和图像来增强视觉叙事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效制作数字疗法培训视频？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和现成的模板将您的脚本转换为专业视频，从而简化制作数字疗法培训视频的过程，使视频创作通过技术变得高效且易于访问。
HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的数字健康工具内容？
HeyGen提供强大的功能，如自定义品牌控制、旁白生成和自动字幕，确保您的数字健康工具内容对患者和医生都具有可访问性和吸引力。您还可以通过丰富的媒体库增强您的视频。
HeyGen如何支持数字疗法视频制作的品牌化？
HeyGen允许您将您的标志和品牌颜色直接整合到模板中，以在数字疗法视频中保持一致的品牌形象。这确保了在数字疗法培训医生或讨论健康结果时的专业沟通。
HeyGen能否将现有的网络研讨会录音或脚本转换为新的视频格式？
是的，HeyGen可以使用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，将您现有的网络研讨会录音转录或脚本转换为新的、精美的视频格式。这使得将完整录音内容重新用于远程医疗等虚拟护理应用变得容易。