制作演示视频：创建令人惊叹的产品演示

通过专业配音生成提升您的产品演示，使您的信息清晰且引人入胜。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对全球软件用户的1.5分钟教学演示视频，展示生产力工具的关键功能，使用动态屏幕捕捉和轻快的解说配音。视觉风格应明亮且用户友好，关键是通过HeyGen自动生成字幕和说明，确保多元化观众的可访问性和清晰度。
示例提示词2
设计一个面向初次接触视频制作的小企业主的1分钟产品演示视频，展示他们如何轻松为在线服务创建产品演示视频。视觉风格应简洁且亲切，使用HeyGen的预设模板和场景简化流程，配以友好且鼓励的声音引导他们完成每一步。
示例提示词3
为需要快速生成客户演示内容的企业销售团队制作一个专业的2.5分钟演示视频，重点介绍新的B2B软件解决方案。视觉呈现应权威且数据驱动，结合屏幕文本覆盖关键统计数据，通过HeyGen的脚本转视频功能高效地将完整脚本转换为视频。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作演示视频

轻松将您的产品特性转化为引人入胜的专业演示视频，给观众留下深刻印象并促成转化。

1
Step 1
创建您的产品脚本
首先撰写一个清晰简洁的脚本，突出产品的关键特性和优势。利用HeyGen的“脚本转视频”功能，您的文字将成为引人入胜的演示的基础，确保从一开始就传递集中的信息，轻松“创建产品演示视频”。
2
Step 2
添加视觉效果和配音
通过添加动态视觉效果和专业配音使您的脚本栩栩如生。利用我们的“AI配音”功能，以自然的声音解说您的演示，使您的产品易于理解并吸引观众。
3
Step 3
生成字幕以提高可访问性
通过自动添加“字幕/说明”来增强覆盖面和理解力。这确保了您的信息对更广泛的观众可访问，包括那些在无声或不同环境中观看的人，清晰传达每个细节。
4
Step 4
导出您的高分辨率演示
通过将其导出为“高分辨率视频”来完成您的演示。您精心制作的视频现在可以在所有营销渠道上分享，给潜在客户留下专业且持久的印象。

使用案例

生成高影响力的演示视频广告

高效开发引人注目的产品演示视频广告，推动转化并最大化您的营销影响。

常见问题

HeyGen如何使创建产品演示视频变得简单高效？

HeyGen使用先进的AI将文本转化为专业的产品演示视频，消除了复杂视频编辑的需求。您可以利用AI配音、AI虚拟形象和用户友好的拖放编辑器高效生成字幕和高分辨率视频。

HeyGen提供哪些技术功能来定制我的产品演示视频？

HeyGen提供强大的定制选项，包括各种视频模板、品牌标识和颜色控制，以及全面的媒体库。您还可以轻松调整不同平台的纵横比，并导出高分辨率视频以满足您的特定需求。

HeyGen的AI配音和虚拟形象如何提升我的产品演示视频？

HeyGen集成了先进的AI配音生成和逼真的AI虚拟形象，让您无需录制自己的声音或出现在屏幕上即可创建引人入胜的产品演示视频。这项技术帮助轻松提供清晰专业的解说，节省时间和资源。

是什么让HeyGen成为产品演示的专业视频编辑工具？

HeyGen提供专业的视频编辑工具，具有一系列可定制的视频模板和高分辨率视频导出功能，确保您的产品演示视频精致且有影响力。这使其成为社交媒体、教程视频或任何专业演示的理想选择，提升您的品牌形象。