用AI在几分钟内制作翻唱歌曲视频

利用我们先进的配音生成，将您的声音转化为引人入胜的AI音乐翻唱。轻松制作病毒式混音和视频。

140/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为社交媒体内容创作者设计的45秒古怪视频，揭示制作病毒式混音和视频的秘密。视觉风格应幽默且注重同步，突出意想不到的翻唱歌曲演绎。利用HeyGen的高级配音生成功能，添加独特的自定义AI声音，使“制作翻唱歌曲视频”的体验既有趣又可分享，吸引潮流追随者。
示例提示词2
制作一个60秒的电影风格音乐视频，展示AI音乐视频生成器对独立艺术家和创意实验者的艺术潜力。视觉风格应深具艺术性和情感共鸣，将生成式AI视觉与感人的翻唱表演交织在一起。展示HeyGen的综合媒体库/素材支持，丰富这个独特“制作翻唱歌曲视频”作品的叙事。
示例提示词3
制作一个简单明了的30秒教程风格视频，面向初学者和音乐爱好者，简化制作翻唱歌曲视频的过程。视觉风格应清晰明了，强调歌曲的歌词和信息。展示HeyGen的自动字幕/字幕功能如何使AI视频创作者对每个人都易于使用，确保即使没有复杂的编辑也能完美传达歌曲的意义。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作翻唱歌曲视频

轻松创建令人惊叹的AI音乐翻唱视频，配以生成式视觉效果和自定义AI声音，准备与您的观众分享。

1
Step 1
选择基础
从各种预设计模板和场景中选择或上传您的音频，开始您的AI音乐视频生成器项目。
2
Step 2
创建AI视觉效果
生成动态生成式AI视觉效果，以完美匹配您的歌曲情感和歌词，使您的翻唱栩栩如生。
3
Step 3
添加自定义AI声音
结合独特的自定义AI声音或利用配音生成为声乐元素，增强您翻唱的原创性。
4
Step 4
导出您的杰作
完成您的音乐翻唱视频，并以各种纵横比导出，然后轻松下载并跨平台分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的AI音乐视频

.

为您的翻唱歌曲创建情感共鸣的AI视频，通过强大的视觉效果与您的观众深度连接，激励和提升他们。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我制作AI音乐翻唱视频？

HeyGen通过提供AI驱动的工具简化了制作翻唱歌曲视频的过程，帮助您创建引人入胜的AI音乐视频。您可以利用我们的模板和生成式AI视觉效果，将您的音乐愿景转化为可分享的在线体验。

HeyGen是创作者直观的AI音乐视频编辑器吗？

是的，HeyGen被设计为易于使用的在线视频编辑器，使AI视频创作工具触手可及。我们的平台帮助您为创意项目制作专业质量的音乐视频，而无需复杂的软件。

HeyGen支持我的AI音乐翻唱的自定义配音吗？

HeyGen提供强大的配音生成功能，允许您使用生成的声音或上传自己的音频为AI音乐翻唱配音。此功能支持为您的病毒式混音和视频创建独特的音景。

HeyGen的AI视频创作者为音乐视频提供了哪些视觉功能？

HeyGen的AI视频创作者允许您将动态AI头像和生成式AI视觉效果整合到您的音乐视频中。您还可以利用我们的模板和媒体库来增强您制作翻唱歌曲视频的视觉叙事。