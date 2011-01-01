制作课程视频：生成引人入胜的培训内容

利用AI轻松创建引人入胜的在线课程视频，借助HeyGen的从脚本到视频功能实现专业效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的教学视频，针对企业培训师和人力资源部门，展示如何高效创建培训视频。保持简洁、专业的美学风格，配以动态过渡和权威但亲切的旁白。突出使用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面内容快速转化为引人入胜的视频课程，确保快速内容制作。
示例提示词2
制作一个30秒的动态短视频，专为小企业主和内容创作者设计，帮助他们提升在线课程视频。视觉风格应现代友好，采用快速剪辑和轻松对话的音轨。强调HeyGen丰富的媒体库/素材支持，用户可以轻松用专业视觉元素丰富他们的叙述，使视频创作对所有人都变得容易。
示例提示词3
想象一个75秒的简洁说明视频，面向电子学习开发者和主题专家，深入探讨成为AI课程创作者的复杂过程。语气应信息丰富且流畅，配有复杂的动态图形和精准的教育性旁白。展示HeyGen如何自动生成字幕/说明文字，确保每个精心策划的故事板序列的可访问性和更广泛的传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

制作课程视频的工作原理

利用AI轻松创建专业、引人入胜的课程视频。将您的脚本转化为精美的视频，准备好教育您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述您的课程内容。将您的脚本粘贴到HeyGen中，我们的平台将利用从脚本到视频功能生成初始场景。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的逼真AI虚拟形象中选择一个来呈现您的课程，使您的内容通过专业的演示者栩栩如生。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
结合引人入胜的视觉效果、背景音乐，并应用您的品牌控制（标志、颜色），使您的课程视频与您的品牌形象保持一致。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的课程视频完成，按您所需的纵横比导出。您的专业在线课程视频现在可以在任何平台上发布。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的剪辑推广课程

快速创建引人注目的社交媒体视频和宣传剪辑，吸引更多学生参与您的课程。

常见问题

HeyGen如何作为在线培训的AI课程创作者？

HeyGen利用其先进的AI视频生成器帮助您轻松制作课程视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能将其转化为引人入胜的在线课程视频，配有专业的AI虚拟形象和可定制的场景，简化您的视频创作过程。

HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的培训视频？

HeyGen提供强大的脚本编写和视频创作工具，允许您使用AI虚拟形象生成培训视频。您可以利用模板、添加自定义背景和文本覆盖，确保所有培训内容的视频布局引人入胜。

我可以自定义课程视频中的AI虚拟形象和视觉元素吗？

可以，HeyGen为您的课程视频项目提供广泛的自定义选项。您可以从各种AI虚拟形象中选择并个性化其外观，还可以结合自定义背景和动画图形元素，以匹配您的品牌美学。

HeyGen如何简化在线课程视频的制作？

HeyGen通过将脚本转化为带有AI虚拟形象和自动生成旁白的视频，极大地简化了在线课程视频的制作。这使创作者能够专注于内容规划和脚本编写，显著减少传统视频编辑所需的时间和资源。