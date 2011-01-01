制作一个推动销售的转换广告视频
使用HeyGen的广泛“模板和场景”快速在社交媒体上吸引注意力，迅速推动转换。
为电商品牌开发一个45秒的“高转换视频广告”，通过引人入胜的“故事讲述”来突出产品优势。以激励人心、生活方式为重点的视觉风格、温暖的色调和柔和的背景音乐为目标，吸引年轻、有抱负的观众。利用HeyGen的“AI化身”和“媒体库/素材支持”将叙述变为现实，展示一种转变体验。
制作一个15秒的“视频广告”，专为社交媒体营销人员设计，以“快速吸引注意力”为目标，面向Z世代。视觉风格应快速且视觉冲击力强，配有醒目的文字覆盖和时尚、充满活力的音乐。使用HeyGen的“从脚本到视频”和“字幕/说明”传递一个立即引起共鸣的有力信息，鼓励快速互动。
制作一个60秒的“制作转换广告视频”，突出为营销机构创建多样化客户活动的多功能性。这个广告应呈现专业、干净和精致的视觉风格，配有流畅的过渡和权威的旁白。确保展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以便为各种平台定制内容，展示“视频广告模板”如何简化制作过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我创建高转换率的视频广告？
HeyGen通过利用AI化身和多样化的视频广告模板，帮助您创建高转换率的视频广告。其强大的故事讲述工具帮助您快速吸引注意力并有效推动转换。
HeyGen提供哪些功能来创建有影响力的视频广告？
作为一个全面的视频广告制作工具，HeyGen提供直观的在线视频编辑器，具有拖放工具。您可以轻松地向视频添加文字、动画、音乐或贴纸，并利用预构建的模板和场景来制作有影响力的广告。
HeyGen能否简化为社交媒体制作转换广告视频的过程？
是的，HeyGen大大简化了为社交媒体制作转换广告视频的过程。您可以使用从脚本到视频生成视频，添加旁白生成，并轻松调整大小和导出以适应各种社交媒体平台。
HeyGen如何支持视频广告的品牌定制？
HeyGen通过全面的品牌控制支持强大的品牌意识，允许您整合您的标志和颜色。您还可以通过自定义字幕和说明增强您的信息，确保您的视频广告反映您独特的品牌形象。