利用AI高效制作合规视频

使用HeyGen的AI虚拟形象提升培训参与度并简化法律工作流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有的法律和财务团队制作一段60秒的动画解说视频，详细介绍最近的合规流程更新。视觉和音频风格应简洁且权威，确保所有关键信息通过HeyGen的字幕功能在各种观看环境中都能被获取。
示例提示词2
为所有员工制作一段30秒的快速提示视频，突出常见合规主题的关键方面，如数据隐私或道德行为。该视频应采用现代、简洁的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景，并配以积极向上的配音生成以保持参与度。
示例提示词3
为中层管理人员设计一段50秒的信息合规视频，解释新的内部政策变更。视频需要直接且专业的视觉美学，利用HeyGen的从脚本到视频功能将详细的政策文件转化为清晰的演示，并通过精确的字幕增强清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作合规视频

通过引人入胜的专业视频简化您的合规培训。学习如何快速创建有影响力的内容，以确保您的团队保持知情和合规。

1
Step 1
创建您的脚本
首先开发您的全面视频脚本。将您的脚本粘贴到HeyGen中，我们的从脚本到视频功能将自动生成初始场景和内容。
2
Step 2
选择视觉效果和演示者
通过选择各种专业模板和场景来增强您的合规培训视频。结合一个引人入胜的AI虚拟形象，以清晰且专业地传达您的信息。
3
Step 3
应用品牌和旁白
通过应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保品牌一致性。使用我们先进的语音合成生成自然的配音，以清晰地讲述您的合规主题。
4
Step 4
导出和分发
通过添加自动字幕以提高可访问性，完成您的专业合规视频。以最佳格式导出完成的视频，以便分发和集成到您首选的平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

揭开复杂合规主题的神秘面纱

将复杂的监管信息转化为清晰易懂的视频内容，使合规主题更易于掌握。

常见问题

HeyGen如何帮助我高效制作合规视频？

HeyGen通过将您的视频脚本转化为引人入胜的内容，使用AI虚拟形象和配音生成，大大缩短了合规培训视频的制作时间。

HeyGen是否支持将合规视频与LMS或YouTube集成？

是的，HeyGen允许您以多种纵横比创建和导出合规视频，使其适合YouTube等平台或无缝集成到LMS中。这确保了您的合规流程具有广泛的可访问性。

合规培训视频有哪些定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入合规培训视频中。您还可以从各种视频背景和模板中选择，以匹配您的企业形象，适用于不同的合规主题。

HeyGen能否将视频脚本转化为动画合规解说？

当然可以。HeyGen的从文本到视频功能允许您输入视频脚本，并即时生成专业视频，配有AI虚拟形象和动画。这使得复杂的法律工作流程和合规主题的解释变得清晰且引人入胜。