利用AI高效制作合规视频
使用HeyGen的AI虚拟形象提升培训参与度并简化法律工作流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有的法律和财务团队制作一段60秒的动画解说视频，详细介绍最近的合规流程更新。视觉和音频风格应简洁且权威，确保所有关键信息通过HeyGen的字幕功能在各种观看环境中都能被获取。
为所有员工制作一段30秒的快速提示视频，突出常见合规主题的关键方面，如数据隐私或道德行为。该视频应采用现代、简洁的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景，并配以积极向上的配音生成以保持参与度。
为中层管理人员设计一段50秒的信息合规视频，解释新的内部政策变更。视频需要直接且专业的视觉美学，利用HeyGen的从脚本到视频功能将详细的政策文件转化为清晰的演示，并通过精确的字幕增强清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效制作合规视频？
HeyGen通过将您的视频脚本转化为引人入胜的内容，使用AI虚拟形象和配音生成，大大缩短了合规培训视频的制作时间。
HeyGen是否支持将合规视频与LMS或YouTube集成？
是的，HeyGen允许您以多种纵横比创建和导出合规视频，使其适合YouTube等平台或无缝集成到LMS中。这确保了您的合规流程具有广泛的可访问性。
合规培训视频有哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色融入合规培训视频中。您还可以从各种视频背景和模板中选择，以匹配您的企业形象，适用于不同的合规主题。
HeyGen能否将视频脚本转化为动画合规解说？
当然可以。HeyGen的从文本到视频功能允许您输入视频脚本，并即时生成专业视频，配有AI虚拟形象和动画。这使得复杂的法律工作流程和合规主题的解释变得清晰且引人入胜。