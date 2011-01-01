轻松制作行为准则教育视频
通过AI虚拟形象简化员工培训和工作场所合规，将复杂的指南转化为引人入胜的在线学习体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的60秒视频，面向所有员工的年度合规培训复习，重点关注工作场所合规和遵循公司指南的关键方面。视觉呈现应简洁专业，采用企业美学风格，配以轻柔的背景音乐和权威但亲切的声音。此视频可以通过HeyGen的从脚本到视频功能高效构建，将书面政策转化为引人入胜的内容。
为团队领导和经理开发一个有影响力的30秒视频，探讨专业道德的细微方面，并鼓励在团队会议中用作讨论指南。视觉风格应复杂且发人深省，或许可以结合抽象图形或象征性图像，配以平静、反思的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能，确保一致且高质量的音频体验，与领导层产生共鸣。
设计一个信息丰富的90秒视频，面向所有员工，作为其全面行为准则培训的一部分。视频应采用信息图表风格的动画，清晰地概述有效行为准则培训的重要性和范围，配以振奋人心和鼓励的声音。HeyGen丰富的模板和场景库可以为快速组装这部教育作品提供坚实的基础。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化员工的行为准则培训？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的教育视频，配以AI虚拟形象和旁白，使行为准则培训变得简单。这大大简化了重要员工培训内容的创建，确保通过现代在线学习实现有效的工作场所合规。
HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的教育视频？
HeyGen通过AI虚拟形象、从脚本到视频的转换以及强大的旁白生成功能，轻松制作高质量的教育视频。您还可以利用模板、品牌控制和媒体库来增强您的内容。
HeyGen能否帮助制作具有真实场景的合规培训视频？
当然可以。HeyGen使您能够通过轻松整合自定义文本、图像和视频剪辑来制作有影响力的合规培训视频，以展示真实场景和道德困境。这有助于促进更好的道德决策和对公司指南的理解。
HeyGen如何简化工作场所合规的视频制作过程？
HeyGen通过自动化关键任务，如从脚本生成旁白和字幕，简化了工作场所合规的视频制作过程。通过品牌控制，您可以在所有培训视频中一致地应用公司的身份，确保专业和一致的信息传达。