快速制作临床试验培训视频
利用AI化身制作动态培训视频，简化复杂的临床试验概念，提供专业且引人入胜的演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为有经验的临床试验工作人员开发一段90秒的演示视频，提供关于患者监测的最佳实践和确保研究期间强有力的质量保证的复习。视频应包含引人入胜的轻微动画视觉效果，展示患者互动场景和数据审查，结合友好、令人安心的旁白。利用HeyGen的AI化身以亲切一致的方式呈现信息。
为教育现场调查员和伦理审查委员会成员，设计一段2分钟的重要教程，重点介绍获得适当知情同意的关键要素和全面使用检查表的策略。此培训材料需要正式、以文档为中心的视觉效果，偶尔使用图形来说明关键点，并配以精确、信息丰富的旁白。通过HeyGen为所有口语内容生成字幕/说明，确保可访问性。
制作一段45秒的短视频，针对数据录入人员和研究经理，清晰解释临床研究中的常见偏差并介绍CAPA基础知识。视觉风格必须动态，结合问题解决导向的图形和流程图，并辅以简洁的教学旁白。通过利用HeyGen的丰富模板和场景快速组装专业外观的内容来简化创作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化临床试验培训视频的制作？
HeyGen通过使用AI化身和文本转视频功能，使制药和临床研究团队能够快速制作高质量的临床试验培训视频。这大大减少了必要培训材料的制作时间和成本。
HeyGen可以支持哪些临床研究的技术培训内容？
HeyGen非常适合创建关于技术主题的详细教程和演示视频，如协议注册、研究设计、患者监测或质量保证。团队可以轻松生成旁白并添加字幕，以解释复杂的程序给临床工作人员。
HeyGen能否确保临床工作人员培训视频的品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将组织的标志和颜色整合到所有临床试验培训视频中。这确保了您的临床研究团队在所有模块中拥有专业且一致的培训材料。
HeyGen如何简化临床培训材料的分发？
HeyGen通过允许轻松调整纵横比和导出到各种平台，从短视频到全面的网络研讨会，简化了培训材料的分发。这种灵活性确保您的临床工作人员可以随时随地访问重要的培训视频和信息。