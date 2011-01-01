制作课堂视频：吸引并教育学生
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒视频，供教师向家长传达课堂更新，利用HeyGen的模板和场景，确保视频外观精美，从脚本到视频的文本转换，确保信息清晰，以简洁、信息丰富的视觉风格和令人安心的旁白呈现。
制作一个动态的60秒短视频，在社交媒体上与更广泛的学校社区分享学校活动，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能进行视频定制，并利用媒体库/素材支持，提供充满活力的镜头和现代、鼓舞人心的音轨。
设计一个清晰的30秒课堂视频，供高中生快速回顾关键历史人物，HeyGen的字幕/标题和精准的配音生成，以简明、说明性的视觉风格和冷静、专注的音调有效传递信息。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何帮助教育者制作引人入胜的教育视频？
HeyGen让教育者能够轻松制作引人入胜的教育视频，通过AI化身和文本转视频技术将脚本转化为专业演示。利用我们多样的视频模板简化视频制作过程，让学习变得有趣。
HeyGen可以为特定学习体验定制视频吗？
是的，HeyGen允许您为特定学习体验完全定制视频，提供动态互动层以增强参与度。您可以个性化模板，上传自己的视频和图片，并用标志和颜色为您的内容增添独特风格。
HeyGen为教师和学生提供了哪些工具？
HeyGen为教师提供强大的工具，通过视觉吸引力和动画视频让学生的学习变得有趣。生成清晰的配音并添加字幕，确保您的课程易于理解且具有影响力，简化视频制作过程。
除了课程，HeyGen如何增强学校沟通？
除了传统课程，HeyGen可以通过创建引人入胜的虚拟校园导览、视频通讯和有效的学校宣传视频显著增强学校沟通。轻松与学校社区和社交媒体平台分享您的定制视频。