使用我们简单的视频教程构建您的聊天机器人
学习如何自定义欢迎消息并通过引人入胜的HeyGen AI化身训练您的AI聊天机器人，实现快速部署。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，面向客户服务经理，详细说明如何有效地“训练您的聊天机器人”和“自定义欢迎消息”以改善用户体验。视频应采用干净、专业的美学风格，配置屏幕之间的过渡流畅，由冷静、专业的“AI化身”进行旁白。利用HeyGen的功能提供一致且权威的演示。
示例提示词2
制作一个1分钟的视频，面向网页开发人员，展示如何无缝地将“安装聊天机器人”功能集成到网站中，以及如何在“聊天小部件”中彻底“测试您的机器人”。该视频需要动态且精确的视觉风格，快速剪辑代码片段和网站实时集成，并配以直接且信息丰富的“语音生成”音频。确保通过HeyGen生成精确的音频以保证清晰度。
示例提示词3
为IT支持负责人制作一个2分钟的综合指南，重点扩展聊天机器人的“知识来源”功能，并完成“发布您的聊天机器人”以进行实时部署的最后步骤。视觉展示应复杂，使用高级UI演示和动画数据流，由自信且令人安心的声音进行旁白。通过HeyGen添加自动“字幕/说明”以增强所有观众的可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
在详细的脚本中概述您的“AI聊天机器人”的关键功能和步骤。这确保了您的教程清晰，并为文本到视频过程奠定了信息指南的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个引人入胜的AI化身或专业模板来展示如何“创建机器人”的教程内容。HeyGen多样化的“AI化身”让您的解释栩栩如生，为观众提供一致且友好的面孔。
3
Step 3
生成专业的语音
使用HeyGen的“语音生成”将您的脚本转换为自然的语音。这确保了您的“训练聊天机器人”教程以清晰和专业的方式传达，使复杂步骤易于观众理解。
4
Step 4
完善并导出您的视频
检查您的教程视频的准确性，然后使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能优化其在各种平台上的表现。此最后一步允许您“发布您的聊天机器人”指南，使其更广泛地被观众访问。
常见问题
如何使用HeyGen的文本到视频功能创建专业视频？
HeyGen允许您轻松地从脚本直接生成高质量的视频。只需输入文本，选择一个AI化身，HeyGen就会生成一个带有同步语音生成和字幕的精美视频。
HeyGen为我的视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，允许您使用公司标志和首选颜色自定义视频。这确保了每个创建的内容都能无缝融入您的品牌形象。
HeyGen能处理各种媒体类型和导出格式吗？
是的，HeyGen支持强大的媒体库，允许您将库存媒体或自己的素材整合到视频中。您还可以轻松调整纵横比并以适合不同平台的各种格式导出完成的视频。
HeyGen的AI化身如何提升视频制作？
HeyGen多样化的AI化身通过逼真的表情和动作将您的脚本栩栩如生。这些化身结合先进的语音生成，消除了复杂拍摄的需要，有效简化了视频制作过程。