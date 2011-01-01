制作一个吸引人的更新日志视频
让您的软件更新栩栩如生，并通过可定制的AI虚拟形象提升用户参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为游戏玩家和技术爱好者生成一个45秒的动作视频，将乏味的补丁说明转化为动态视觉效果。使用从脚本到视频的文本快速动画化关键更新，采用充满活力、快速的视觉风格，配以轻松友好的AI语音，使复杂信息易于理解。
为终端用户和客户支持团队制作一个1.5分钟的信息发布说明视频，确保最大用户参与度。视频应具有信息丰富、用户友好的视觉风格，清晰地突出新功能，并配有屏幕文本和冷静、教育性的AI语音。不要忘记包括字幕/说明以提高可访问性和全球覆盖。
快速为内部团队或小型企业创建一个30秒的更新日志视频，利用HeyGen的模板和场景，呈现现代、简洁的视觉美学。该视频应简明扼要地传达最近的更新，配以充满活力和清晰的AI语音，使其成为项目共享和保持信息更新的高效工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI虚拟形象如何增强视频内容？
HeyGen通过先进的AI虚拟形象赋予用户活力，使脚本生动化，使视频更具动态性和个性化。这些可定制的虚拟形象是制作引人入胜的视频内容的关键，无需演员或复杂的设置，大大提高了用户参与度。
HeyGen能否直接从文本生成引人入胜的视频？
是的，HeyGen作为一款AI驱动的工具，能够轻松地将您的书面脚本转化为精美且引人入胜的视频。其直观的视频编辑器允许您将文本与AI语音演员的旁白、动态视觉效果和丰富的素材库相结合。
HeyGen提供哪些技术功能以提高视频的可访问性和配音效果？
HeyGen提供强大的技术功能，如自动字幕和专业配音生成，以确保最大程度的可访问性和影响力。您可以轻松地为视频添加高质量的字幕，并利用AI驱动的工具实现清晰、自然的AI语音演员。
HeyGen如何帮助创建软件更新或更新日志的动态视觉效果？
HeyGen是将复杂的软件更新和发布说明转化为引人入胜的视频的理想AI工具。通过可定制的虚拟形象和用户友好的视频编辑器，您可以轻松创建具有动态视觉效果的引人入胜的更新日志视频，告知并激励您的观众。