制作更新日志视频：简化您的产品公告

轻松宣布新功能和产品更新。利用AI化身简化您的视频创建流程并增强发布说明的清晰度。

示例提示词1
想象一个专业的60秒解释性视频，专为产品经理和开发人员量身定制，详细介绍创建和维护更新日志的最佳实践。其视觉风格应极为干净和信息丰富，使用HeyGen的语音生成功能生成平静的旁白，并通过清晰的字幕/说明提高可访问性和理解度。
示例提示词2
通过一个引人入胜的30秒视频向您的普通用户群展示重要的错误修复和性能改进，源自您最新的发布说明。该视频应采用明亮、清晰的视觉风格，创意地展示修复内容，使用HeyGen的模板和场景中的简单动画，配以愉悦的背景音乐，并通过媒体库/库存支持的相关视觉效果来强调稳定性。
示例提示词3
开发一个现代化的45秒操作视频，专为市场团队和内容创作者设计，精彩展示简化的视频创建流程，以便他们持续更新产品。叙述应以清晰的指导语气展开，并以逐步的视觉进展进行优化，适用于所有平台，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，集成字幕/说明以覆盖广泛的观众。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作更新日志视频

通过将您的更新日志条目转化为引人入胜的视频，清晰地向用户传达产品更新和新功能。

1
Step 1
粘贴您的更新日志文本
首先将您的更新日志条目或发布说明直接粘贴到脚本编辑器中。我们的文本转视频功能将自动将您的文本转换为语音。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
通过选择一个AI化身来讲述您的更新，增强您的视频。使用我们的媒体库中的相关视觉效果或上传您自己的素材来展示新功能。
3
Step 3
应用品牌和润色
通过应用您的标志、品牌颜色和自定义字体，确保品牌一致性。利用模板和场景有效地构建您的视频。
4
Step 4
导出并分享您的更新
完成您的更新日志视频，然后轻松以各种纵横比导出。通过所有沟通渠道分享您的专业视频，以通知您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建更多课程并覆盖全球更多学习者

开发全面的视频指南，确保全球用户快速掌握和采用最新的产品增强功能。

常见问题

HeyGen如何通过创意提升我的更新日志视频？

HeyGen使用AI将您的产品更新转化为引人入胜的视频内容。我们的平台允许您利用AI化身、从脚本生成动态文本到视频，以及互动画布，制作一个吸引注意力并有效解释新功能的更新日志视频。

使用HeyGen生成产品更新公告的视频创建流程是怎样的？

HeyGen的视频创建流程旨在提高效率，使您能够快速制作专业的产品更新公告。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，从我们扩展的库存库中添加相关媒体，并利用模板和场景来制作引人入胜的更新日志条目。

HeyGen的AI化身和语音生成功能能否简化发布说明的制作？

当然可以，HeyGen的AI化身和先进的语音生成功能显著简化了发布说明的制作。这使您能够通过一致、高质量的解释性视频传达错误修复和新功能，而无需传统的录音室。

HeyGen是否提供工具以在新功能的解释性视频中保持品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，包括标志和颜色定制，确保您为新功能制作的解释性视频内容保持品牌一致性。您还可以保存模板和场景，为所有操作视频和产品更新建立一致的风格指南。