制作更新日志视频：简化您的产品公告
轻松宣布新功能和产品更新。利用AI化身简化您的视频创建流程并增强发布说明的清晰度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个专业的60秒解释性视频，专为产品经理和开发人员量身定制，详细介绍创建和维护更新日志的最佳实践。其视觉风格应极为干净和信息丰富，使用HeyGen的语音生成功能生成平静的旁白，并通过清晰的字幕/说明提高可访问性和理解度。
通过一个引人入胜的30秒视频向您的普通用户群展示重要的错误修复和性能改进，源自您最新的发布说明。该视频应采用明亮、清晰的视觉风格，创意地展示修复内容，使用HeyGen的模板和场景中的简单动画，配以愉悦的背景音乐，并通过媒体库/库存支持的相关视觉效果来强调稳定性。
开发一个现代化的45秒操作视频，专为市场团队和内容创作者设计，精彩展示简化的视频创建流程，以便他们持续更新产品。叙述应以清晰的指导语气展开，并以逐步的视觉进展进行优化，适用于所有平台，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，集成字幕/说明以覆盖广泛的观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过创意提升我的更新日志视频？
HeyGen使用AI将您的产品更新转化为引人入胜的视频内容。我们的平台允许您利用AI化身、从脚本生成动态文本到视频，以及互动画布，制作一个吸引注意力并有效解释新功能的更新日志视频。
使用HeyGen生成产品更新公告的视频创建流程是怎样的？
HeyGen的视频创建流程旨在提高效率，使您能够快速制作专业的产品更新公告。只需输入您的脚本，选择一个AI化身，从我们扩展的库存库中添加相关媒体，并利用模板和场景来制作引人入胜的更新日志条目。
HeyGen的AI化身和语音生成功能能否简化发布说明的制作？
当然可以，HeyGen的AI化身和先进的语音生成功能显著简化了发布说明的制作。这使您能够通过一致、高质量的解释性视频传达错误修复和新功能，而无需传统的录音室。
HeyGen是否提供工具以在新功能的解释性视频中保持品牌一致性？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，包括标志和颜色定制，确保您为新功能制作的解释性视频内容保持品牌一致性。您还可以保存模板和场景，为所有操作视频和产品更新建立一致的风格指南。