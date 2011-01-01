制作Cerner培训视频：提升提供者学习
快速制作专业的Cerner培训视频，使用AI虚拟人简化复杂的EMR概念，为提供者提供帮助。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有提供者创建一个2分钟的教学视频，提供关于高效“电子处方”和管理复杂“订单”的全面复习。该视频应采用互动视觉风格，展示准确的点击和工作流程，并配以自信和引导性的声音。使用HeyGen的“AI虚拟人”以友好、亲切的方式呈现材料。
为所有Cerner用户制作一个1分钟的教程，演示“创建Cerner自动文本”以简化“笔记”文档的过程。视频的视觉风格应快速且引人入胜，突出效率提升，并配以屏幕文字叠加和积极鼓励的声音。利用HeyGen的“语音生成”确保一致且高质量的旁白。
为临床工作人员设计一个45秒的简短教学片，详细说明使用“PowerChart Touch”界面的“出院流程”关键步骤。视觉风格应简洁且适合移动设备，清晰展示应用程序的功能，并采用精确的教学语气。使用HeyGen的“字幕/说明”功能确保可访问性并强化关键指令。
基于提示的原生视频创建
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化特定EMR软件流程的Cerner培训视频制作？
HeyGen能够高效生成详细的Cerner培训视频，适用于复杂的EMR软件流程，如入院流程、出院流程或电子处方。我们的AI虚拟人和文本转视频功能帮助您清晰解释关键功能、笔记和订单。
HeyGen提供哪些功能可以快速制作Cerner培训视频？
为了快速制作Cerner培训视频，HeyGen提供强大的功能，包括AI虚拟人、从脚本生成视频和语音能力。您还可以利用预设计模板和媒体库高效制作专业的Cerner视频和培训材料。
HeyGen能否帮助创建适用于不同Cerner模块的提供者培训视频？
是的，HeyGen是开发全面提供者培训视频的优秀工具，适用于您的提供者视频库。它允许您轻松涵盖不同的Cerner EMR软件模块，确保所有提供者获得一致且有效的指导。
使用HeyGen创建的Cerner培训视频可以定制以匹配我们的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在所有Cerner培训视频中加入组织的标志、特定颜色和字体。这确保所有培训材料始终与您的企业品牌形象一致。