快速轻松制作品牌认知广告视频
通过视觉故事实现广泛的品牌认知，并通过HeyGen的无缝从脚本到视频功能建立情感联系。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个45秒的动态视频，探索数字营销，展示创意品牌认知活动的力量。视觉风格应快速剪辑，配以清晰的屏幕文字，并由权威的旁白支持，轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能生成引人入胜的视频内容。
制作一个精致的60秒品牌认知广告视频，目标是科技行业的潜在B2B客户，包含引人注目的推荐视频。视觉美学应为专业访谈，穿插高质量的产品镜头，并由自信、清晰的旁白增强，可以使用HeyGen的旁白生成功能进行优化，以达到最大清晰度。
为社交媒体平台如Instagram或TikTok上的普通消费者生成一个简洁的15秒引人注目的内容。该视频应利用俏皮、引人注目的动态图形，配以欢快、流行的音乐和快速剪辑，通过HeyGen的媒体库/素材支持即时提供多样化和引人入胜的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的品牌认知广告视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和丰富的模板库，帮助您创建引人入胜的品牌认知活动视频。我们的从脚本到视频功能简化了制作过程，让您快速打造有影响力的信息和视觉故事。
我可以使用HeyGen的哪些创意元素来增强我的品牌认知视频？
HeyGen提供强大的品牌控制、动态图形和媒体库来提升您的品牌认知视频。您可以自定义AI虚拟形象，添加您的标志，并生成引人入胜的旁白，与目标受众建立情感联系。
HeyGen能否简化创意品牌认知活动的制作？
当然可以！HeyGen通过先进的自动化简化了创意品牌认知活动的视频制作。轻松从脚本生成视频，添加字幕，并调整大小以适应各种社交媒体平台，确保一致且引人入胜的视频营销。
HeyGen是否支持多样化品牌视频需求的视觉故事？
是的，HeyGen旨在支持动态视觉故事，无论是品牌视频内容还是推荐视频。利用我们的AI虚拟形象和从脚本到视频功能，有效地阐述您的品牌故事并创建引人入胜的视频内容。