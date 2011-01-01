1

Step 1

创建您的教程脚本和视觉效果

首先概述您的AutoCAD教程，详细说明您希望演示的命令、工具或对象。为您的旁白撰写清晰的脚本，定义“创建视频教程”的核心内容。利用HeyGen的**从脚本到视频的文本**功能，轻松将您的书面内容转化为口述旁白，确保为观众提供流畅且清晰的指南。