维护视频生成器：AI驱动的教学内容
提供清晰、引人入胜的维护指南。利用AI虚拟形象轻松解释复杂程序，确保观众理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者开发一个动态的30秒产品发布视频，展示一款时尚的新设备，配以现代、充满活力的视觉效果和权威而又令人兴奋的语调，使用AI虚拟形象讲述关键优势，并通过文本转视频功能轻松创建。
制作一个信息丰富的45秒公司更新视频，专为公司内部员工设计，采用简洁、专业的视觉风格和冷静、直接的语音传达重要政策变化，通过添加精确的字幕/说明确保所有观众都能理解。
设计一个吸引人的15秒社交媒体提示视频，目标是小企业主，包含快速、视觉吸引力强的场景和欢快的背景音乐，快速传递一个营销技巧，使用HeyGen的多样化模板和场景让您的脚本立即生动呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的教学视频？
HeyGen丰富的视频模板库让您能够快速生成专业的教学视频。您可以自定义场景，并利用AI虚拟形象高效地传递清晰、有影响力的培训内容。
HeyGen在文本转视频制作方面提供了哪些创意可能性？
HeyGen利用先进的文本转视频功能和逼真的AI虚拟形象将您的脚本转化为动态视频内容。这使您能够在不需要复杂编辑技能的情况下制作引人入胜的企业视频或营销视频叙事。
我可以使用HeyGen为我的品牌定制声音和视觉效果吗？
当然可以，HeyGen允许您通过多种AI语音生成选项定制您的视频，并添加字幕以提高可访问性。您还可以应用品牌控制，如您的标志和颜色，以保持一致的企业形象。
HeyGen是否简化了创意项目的视频编辑过程？
是的，HeyGen具有直观的拖放编辑器，简化了您的视频创作流程，使其对所有人都易于使用。您可以轻松整合库存素材和其他媒体，以增强您的营销视频或任何其他创意项目。