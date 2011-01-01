培训视频生成器：创建引人入胜的学习与发展内容
通过AI虚拟形象将您的培训材料转化为引人入胜的学习与发展视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的动画解说视频，面向员工和学习与发展经理，强调通过动态视觉和充满活力、清晰的旁白来获取新技能。这个“AI视频制作器”利用模板和场景快速构建引人入胜的“学习与发展”内容，通过预设计的布局和直观的控制确保高参与度，同时生成专业的旁白。
为团队负责人和技术人员开发一个90秒的“视频文档”，以简明的逐步视觉演示和冷静、权威的声音概述复杂的软件程序。这个来自“商业AI平台”的解决方案通过为所有观众自动生成字幕/说明，结合媒体库/库存支持的相关视觉内容，确保清晰度和可访问性。
想象一个30秒的“解说视频”，面向市场团队，展示产品特性，采用现代、时尚的视觉风格，欢快的背景音乐，以及专业但亲切的语气。通过纵横比调整和多平台分发导出实现最大影响，并使用可定制的AI虚拟形象反映品牌身份，强调视频创作中的“定制化”力量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为商业AI视频生成器运作？
HeyGen是一个先进的商业AI平台，利用逼真的AI虚拟形象和文本到视频AI将文本转化为专业视频。它是一个高效的培训视频生成器，使企业能够以空前的简便性创建高质量的视频内容以满足各种需求。
我可以根据我的视频创作需求定制AI虚拟形象吗？
可以，HeyGen提供广泛的AI虚拟形象定制选项，以完美契合您的品牌和信息。这使得个性化视频创作成为可能，使您的内容在多样化的观众中独特且有效。
HeyGen在学习与发展方面提供了哪些应用？
HeyGen通过简化视频文档和创建引人入胜的内容（如标准操作程序）来革新学习与发展。它是生成入职视频和培训材料的理想解决方案，简化了整个组织的知识转移。
是否有模板可简化文本到视频AI的制作？
当然，HeyGen提供大量专业模板以加速您的文本到视频AI制作。这些预设计的场景和布局使用户即使没有视频创作经验也能快速创建出色的视频。