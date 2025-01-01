在这段充满活力的1分钟视频中，揭示我们AI驱动的歌词视频创作者的强大功能，展示音乐家和内容创作者如何轻松地将歌词与引人入胜的视觉效果自动同步。视觉风格应简洁现代，采用鲜艳的字体和抽象的动态图形，配以充满活力的电子配乐。突出HeyGen的“字幕/字幕”功能，以实现精确的歌词显示，并利用“模板和场景”展示多样的视觉效果。

生成视频