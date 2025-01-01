豪华房地产视频制作工具，打造惊艳的房产导览

通过易于使用的编辑功能和现成的模板生成惊艳的房产导览，让专业视频创作变得简单。

开发一个针对忙碌的房地产经纪人的1分钟视频，帮助他们无需传统拍摄即可快速生成引人入胜的房产导览。视觉风格应简洁现代，注重快速切换和专业的房产图像，并配以清晰、令人安心的旁白。展示HeyGen作为AI房地产视频制作工具的强大功能，演示经纪人如何使用“从脚本到视频”功能，将房源描述在几分钟内转化为引人入胜的叙述，强调“无需拍摄”的优势。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的高端宣传视频，面向豪华房地产营销人员和经纪人，旨在提升高端房产的上市效果。视觉美学应具有电影感和奢华感，展示广阔的视野和精美的室内镜头，配以优雅的背景音乐和精致的说服性旁白。展示HeyGen如何作为顶级豪华房地产视频制作工具，利用多样的“模板和场景”创建定制化叙述，与富裕买家产生共鸣，增强“房产上市视频”的品牌元素。
示例提示词2
为房地产营销协调员和社交媒体经理制作一个45秒的动态社交媒体视频，重点展示房产亮点以吸引潜在买家。视觉呈现应充满活力和视觉冲击力，使用快速剪辑和引人注目的图像，配以欢快的背景音乐和清晰的屏幕“字幕/说明”以提高可访问性。展示HeyGen高效的“房地产视频编辑”功能，突出“纵横比调整和导出”如何实现跨各种社交媒体平台的无缝适应，优化整体“视频营销”策略。
示例提示词3
设计一个2分钟的信息视频，专为房地产开发商和教育者量身定制，旨在清晰呈现复杂的房产特征或社区指南。视觉方法应专业且清晰，利用结构良好的信息图表和流畅的虚拟导览，配以权威但友好的AI化身“旁白生成”。强调HeyGen如何通过创建详细的“房产导览”来简化“房地产营销视频”，无需实地存在，由先进的“AI化身”提供一致的高质量解说。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

豪华房地产视频制作工具的工作原理

使用AI轻松制作惊艳的房产上市视频，将照片和描述转化为引人入胜的专业营销内容，适用于您的豪华房产。

1
Step 1
上传您的素材
上传您的高质量房产照片和描述性文本。首先从我们精心设计的模板和场景中选择，以简化您的豪华房地产视频创作。
2
Step 2
定制您的视频
应用您的自定义品牌标识和首选颜色。使用AI旁白生成从您的脚本中生成引人入胜的叙述，确保演示的精致。
3
Step 3
完善和润色
利用易于使用的编辑功能来完善视频的流畅性和视觉吸引力。自动添加字幕/说明以增强可访问性和观众参与度。
4
Step 4
导出和分享
导出最终的房产上市视频，进行纵横比调整，以优化适合各种平台。轻松在社交媒体平台上分享您的专业内容，以吸引潜在买家。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的AI视频展示客户成功案例

.

通过引人入胜的AI视频展示客户推荐和成功案例，以建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何在无需传统拍摄的情况下帮助创建房产上市视频？

HeyGen的AI驱动视频创作平台允许您将照片和脚本转化为专业的房产上市视频。您可以利用文本到视频功能和AI化身，有效消除传统拍摄的需求。

HeyGen为房地产营销视频提供了哪些易于使用的编辑功能？

HeyGen提供了一体化编辑器，配有专为房地产设计的现成模板。经纪人可以使用自定义品牌元素进行个性化设置，上传照片，并添加旁白或文本转语音，使视频编辑服务对所有人都可访问。

HeyGen是否支持高级房地产视频编辑功能，如色彩校正或视频增强？

HeyGen主要专注于AI驱动的视频生成，但它提供了强大的后期制作功能，包括品牌控制、纵横比调整和高质量导出，确保专业的房地产营销视频。

HeyGen能否创建适合各种社交媒体平台的豪华房地产视频内容？

当然可以，HeyGen使用户能够创建引人注目的豪华房地产视频，配有自定义品牌和AI化身。这些视频可以轻松优化并以适合不同社交媒体平台的各种纵横比导出，提升您的视频营销效果。