为新奢侈时尚系列产品发布制作一段引人注目的30秒视频，目标受众为高端消费者和时尚买家。视觉和音频风格应当是时尚、奢华且具有电影感，配以优雅的背景音乐和通过HeyGen的配音生成功能生成的清晰、权威的旁白，搭配HeyGen的模板和场景中的丰富视觉效果。此视频旨在立即激发欲望，并展示最新系列的精美细节。

生成视频