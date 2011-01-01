长形视频制作器：轻松创建引人入胜的内容
利用我们的AI虚拟形象和预设模板，将您的想法转化为引人入胜的视频，确保视频编辑无缝对接并自动生成字幕。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这段45秒的技术探索中，发现HeyGen的视频编辑工具如何能够转变您的内容创作流程。针对视频编辑者和数字营销人员，这段视频将展示视频转录和自动生成字幕的效率。干净专业的视觉风格，配合清晰且信息丰富的旁白，将引导观众了解该工具的技术细节。这段视频非常适合那些寻求利用高级编辑功能来简化工作流程的人。
体验HeyGen AI剪辑制作器在30秒内创造故事的魔力。非常适合社交媒体影响者和内容创作者，这段视频将展示使用预设模板和AI故事板工具制作引人入胜叙事的便捷性。充满活力且富有能量的视觉风格，加上上口的配乐，将激发观众释放他们的创造力。这段视频专为那些想要轻松制作有影响力的短视频的人定制。
踏上为期60秒的技术之旅，探索HeyGen的宽高比调整和导出功能。这段视频专为专业摄影师和内容策略师打造，将突出在不同平台上保持视觉完整性的重要性。时尚现代的视觉风格，加上精致的音轨，将吸引那些在视频项目中注重精确性和质量的人。这段视频非常适合希望优化内容以适应多样化观看体验的观众。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的长视频制作工具赋予创作者高级视频编辑工具、AI剪辑制作和自动生成字幕的能力，简化了吸引人内容的制作流程。凭借视频转录和语言支持等功能，HeyGen增强了创作过程，使得高质量视频的高效制作变得更加容易。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating social media content using HeyGen's AI-powered tools, perfect for transforming long form videos into shareable clips.
利用人工智能提升培训的参与度和保留率.
Enhance educational content by utilizing HeyGen's video editing tools and AI capabilities to create immersive and informative training videos.
常见问题
HeyGen是如何增强长篇视频创作的？
HeyGen 提供了一个强大的长视频制作工具，它利用人工智能简化创作流程。凭借 AI 化身和从剧本到视频的文本转换功能，您可以高效地制作引人入胜的内容。
HeyGen提供了哪些视频编辑工具？
HeyGen提供了全面的视频编辑工具集，包括宽高比调整和导出、预设模板以及品牌控制功能，确保您的视频达到专业标准。
HeyGen能自动为视频生成字幕吗？
是的，HeyGen 可以自动生成字幕，提高无障碍性和参与度。这一功能是其视频转录能力的一部分，确保字幕的准确性和专业性。
HeyGen为短视频提供了哪些创意工具？
HeyGen支持使用其AI剪辑制作器和AI故事板工具进行短视频创作，允许快速且富有创意的视频制作，并提供语言支持和媒体库访问。