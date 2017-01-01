终极长篇视频生成器

为内容创作者生成引人入胜的长篇AI视频，轻松实现从脚本到视频的无缝转换。

制作一段简洁的1分钟解释性视频，面向科技爱好者和软件开发人员，详细介绍AI视频生成器的基本工作流程。视觉风格应简洁专业，配有清晰的屏幕图形，并由详细脚本直接生成的信息性合成语音旁白，展示HeyGen高效的从脚本到视频的能力，适用于复杂的技术主题。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一段吸引人的90秒宣传视频，面向内容创作者和营销专业人士，展示如何轻松制作适合社交媒体的引人入胜的长篇AI视频。该视频应采用动态现代的视觉美学，由友好的AI化身呈现关键优势，利用HeyGen的AI化身和语音生成功能，传递精致且一致的品牌信息。
示例提示词2
开发一段全面的2分钟教学视频，面向教育工作者和电子学习开发者，概述如何使用AI视频创作工具将复杂的脚本转化为教育内容。视觉方法应为教育性和逐步指导，结合从HeyGen广泛的媒体库/素材支持中选择的专业视觉辅助工具，以及准确的字幕/说明，以确保整个学习模块的可访问性和清晰度。
示例提示词3
生成一段快速的45秒产品亮点视频，专为小企业主和数字营销人员设计，展示如何快速创建在不同平台上具有影响力的内容。采用快节奏且视觉吸引力的风格，快速场景切换，重点突出高分辨率输出，利用HeyGen的模板和场景以及灵活的纵横比调整和导出功能，轻松适应各种社交媒体渠道的内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

长篇视频生成器的工作原理

轻松将您的脚本转化为引人入胜的专业长篇视频，利用从化身到完整编辑的先进AI功能。

1
Step 1
创建您的脚本
首先创建或粘贴您想要的脚本。我们的从文本到视频的功能允许您轻松将书面内容转化为口语对话，形成长篇视频的基础。
2
Step 2
选择您的化身和语音
从多样化的AI化身中选择一个来传达您的信息。自定义他们的外观并生成自然的语音旁白，为您的AI视频创作赋予逼真的存在感。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
从我们广泛的媒体库/素材支持中添加动态视觉效果，应用自定义品牌，并完善场景。我们的平台提供完整的视频编辑工具，以完善您的叙述。
4
Step 4
导出您的高分辨率视频
生成完整的长篇AI视频并选择您想要的输出选项。利用我们的纵横比调整和导出功能，确保您的内容为任何平台做好准备，提供高分辨率输出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作历史纪录片

.

将历史数据和脚本转化为引人入胜的长篇视频纪录片，使复杂事件变得易于理解和吸引人。

background image

常见问题

HeyGen如何促进长篇AI视频的创作？

HeyGen是一款强大的长篇AI视频生成器，允许用户将脚本转化为引人入胜的视频内容。我们先进的从文本到视频的功能，结合AI生成的语音和广泛的媒体库，简化了长格式如纪录片的AI视频创作过程。

HeyGen为文本到视频生成器提供了哪些技术功能？

HeyGen作为AI视频生成器，提供无缝的从文本到视频的功能。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会生成逼真的语音并与视觉元素同步，简化您的AI视频创作工作流程，以满足各种内容需求。

HeyGen能否确保我的AI视频创作的品牌一致性和高分辨率输出？

是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接集成到视频中。此外，我们的平台确保高分辨率输出，保持您AI视频创作的专业质量和视觉一致性，适用于所有格式。

内容创作者如何利用HeyGen在各种视频平台上？

HeyGen提供强大的完整视频编辑功能和灵活的纵横比导出，非常适合针对YouTube等平台的内容创作者。这允许定制的宣传视频和其他内容，确保无论目的地如何，都能获得最佳的观看体验。