终极长篇视频生成器
为内容创作者生成引人入胜的长篇AI视频，轻松实现从脚本到视频的无缝转换。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段吸引人的90秒宣传视频，面向内容创作者和营销专业人士，展示如何轻松制作适合社交媒体的引人入胜的长篇AI视频。该视频应采用动态现代的视觉美学，由友好的AI化身呈现关键优势，利用HeyGen的AI化身和语音生成功能，传递精致且一致的品牌信息。
开发一段全面的2分钟教学视频，面向教育工作者和电子学习开发者，概述如何使用AI视频创作工具将复杂的脚本转化为教育内容。视觉方法应为教育性和逐步指导，结合从HeyGen广泛的媒体库/素材支持中选择的专业视觉辅助工具，以及准确的字幕/说明，以确保整个学习模块的可访问性和清晰度。
生成一段快速的45秒产品亮点视频，专为小企业主和数字营销人员设计，展示如何快速创建在不同平台上具有影响力的内容。采用快节奏且视觉吸引力的风格，快速场景切换，重点突出高分辨率输出，利用HeyGen的模板和场景以及灵活的纵横比调整和导出功能，轻松适应各种社交媒体渠道的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进长篇AI视频的创作？
HeyGen是一款强大的长篇AI视频生成器，允许用户将脚本转化为引人入胜的视频内容。我们先进的从文本到视频的功能，结合AI生成的语音和广泛的媒体库，简化了长格式如纪录片的AI视频创作过程。
HeyGen为文本到视频生成器提供了哪些技术功能？
HeyGen作为AI视频生成器，提供无缝的从文本到视频的功能。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会生成逼真的语音并与视觉元素同步，简化您的AI视频创作工作流程，以满足各种内容需求。
HeyGen能否确保我的AI视频创作的品牌一致性和高分辨率输出？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接集成到视频中。此外，我们的平台确保高分辨率输出，保持您AI视频创作的专业质量和视觉一致性，适用于所有格式。
内容创作者如何利用HeyGen在各种视频平台上？
HeyGen提供强大的完整视频编辑功能和灵活的纵横比导出，非常适合针对YouTube等平台的内容创作者。这允许定制的宣传视频和其他内容，确保无论目的地如何，都能获得最佳的观看体验。