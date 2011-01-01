长篇培训视频模板助力高效学习

通过HeyGen的可定制模板和场景简化您的教学视频创作，完美适用于员工入职和技能发展。

示例提示词1
开发一段2分钟的教学视频，演示复杂的软件功能，面向IT培训师和软件用户。视频应采用现代的逐步视觉方法，配以友好的AI虚拟形象清晰解释每一步。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保准确的旁白，并包含字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一段1分钟的动态销售培训模块，旨在激励和告知销售团队。视觉和音频风格应充满活力和激励性，使用HeyGen媒体库/库存支持的B-roll素材和有影响力的背景音乐。通过语音生成创建引人入胜的叙述，制作一段吸引人的解释视频。
示例提示词3
制作一段75秒的合规培训更新视频，面向企业合规官员，使复杂信息易于理解。视觉风格必须清晰且权威，但又易于接近，配以易读的图形和文字。使用HeyGen的模板和场景实现结构化流程，辅以AI虚拟形象和字幕，以确保在这段长篇培训视频中达到最大清晰度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

长篇培训视频模板的工作原理

通过预设计的可定制模板简化全面教学视频的创作，从员工入职到技能发展。

1
Step 1
选择模板
从各种专业培训视频模板中选择，适用于不同的学习目标。我们的平台提供了一个起点，带有预构建的模板和场景，节省您在视频制作上的大量时间。
2
Step 2
添加您的脚本和虚拟形象
通过将您的视频脚本直接粘贴到编辑器中，添加您的独特信息。选择并定制AI虚拟形象来呈现您的全面培训模块，使内容栩栩如生。
3
Step 3
生成语音和字幕
利用我们的语音生成功能为您的教学视频生成高质量的旁白，确保清晰的音频。您还可以自动创建准确的字幕，以提高可访问性和理解力。
4
Step 4
导出您的培训视频
以各种格式导出您完成的操作视频，优化适用于任何平台。通过调整纵横比和导出，您可以轻松调整内容，确保您的高质量培训准备好立即与观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化专业培训

通过引人入胜的长篇视频模板，阐明复杂主题，如医学或技术主题，提高专业教育。

常见问题

HeyGen如何加速专业培训视频的制作？

HeyGen提供了大量专为培训视频设计的可定制模板，能够快速制作。我们直观的视频编辑器可以让您快速将视频脚本转化为引人入胜的教学视频，大大提高内容创作的效率。

HeyGen提供了哪些工具来定制视频模板？

HeyGen为用户提供了广泛的定制功能，包括可以在任何视频模板中应用品牌控制，如标志和自定义色彩方案。这确保了您的培训内容，从解释视频到员工入职视频，完美契合您的品牌形象。

我可以使用AI虚拟形象来增强我的教育材料吗？

可以，HeyGen集成了先进的AI虚拟形象和从文本到视频的功能，让您无需实体主持人即可创建动态的教育材料。这一创新功能使得制作专业的操作视频和技能发展内容既简单又高效。

HeyGen如何简化多样化教学内容的制作，如IT或HR培训？

HeyGen通过提供一个结合AI驱动工具和强大媒体库的用户友好平台，简化了各种教学视频的制作，从IT培训到HR培训。我们的平台帮助您高效生成高质量的视频项目，提高所有培训类别的信息保留率。