Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的动态教育视频，面向高中生，分解复杂的科学概念。视觉方法应结合生动的动画和媒体库中的相关素材，配有清晰的音频和字幕以提高可访问性。此视频应通过HeyGen的文本转视频功能快速创建，将书面课程转化为引人入胜的教育视频。
为新的企业入职培训模块制作一个30秒的简洁培训视频介绍，目标是新员工。视觉美学应专业且简约，利用预制视频模板的简洁设计，便于轻松定制。通过使用纵横比调整和导出功能，确保清晰的音频和跨平台的最佳观看体验。
开发一个90秒的在线课程介绍片段，面向潜在学生，展示课程的价值。视觉风格应现代且吸引人，采用AI头像传递关键信息，配合引人入胜的语音生成，基于可定制的长格式教育视频模板构建，作为强大的在线视频制作工具，允许广泛的定制。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen提供了一个强大的在线视频制作工具，具有可定制的教育视频模板和拖放界面。您可以快速使用AI头像和文本转视频功能创建引人入胜的教育视频，简化整个制作过程。
HeyGen的教育视频模板有哪些定制选项？
HeyGen的教育视频模板高度可定制，允许您精确调整内容。您可以应用品牌控制，整合自己的媒体，并调整场景以创建引人入胜的操作视频、教程视频或学生演示。
HeyGen是否支持高效创建长格式教育视频？
是的，HeyGen通过将脚本转换为视频并使用AI头像和语音生成，帮助用户高效创建长格式教育视频。这大大加快了视频编辑过程，非常适合课程创建和综合培训视频。
HeyGen的功能如何增强教育内容的可访问性？
HeyGen通过从您的脚本自动生成字幕和说明，增强了教育视频的可访问性。这确保了您的在线视频制作内容具有包容性，并能覆盖更广泛的受众，满足学生和多样化学习偏好的需求。