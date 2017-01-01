物流培训视频制作工具，打造引人入胜的课程

使用HeyGen强大的文本转视频功能，轻松创建专业的企业培训视频，无需编辑技能。

制作一个引人入胜的1分钟技术培训视频，面向新入职的仓库员工，展示库存管理的逐步流程。视觉风格应简洁且具说明性，利用HeyGen的AI虚拟形象提供清晰、专业的语音解说，增强对复杂物流培训程序的理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的动态说明视频，面向中层物流经理，详细介绍新的操作规程？设计时采用轻松愉快的信息音频风格，并结合HeyGen的媒体库/素材支持，使用从脚本到视频的功能快速创建企业培训视频中的内容。
示例提示词2
设想一个1.5分钟的教育视频，面向有经验的供应链人员，作为合规法规的复习。现代化、模板驱动的视觉风格，结合HeyGen的模板和场景中的专业图形，配以权威的语音解说和精确的字幕/说明，确保教育视频的每个细节都被吸收。
示例提示词3
制作一个简洁的60秒电子学习模块，面向全球物流团队成员，重点关注跨境文件。采用专业的、多设备友好的视觉风格，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能确保普遍可访问性，同时语音生成提供清晰的指示，打造有效的物流培训视频制作体验。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

物流培训视频制作工具的工作原理

高效地将复杂的物流概念转化为引人入胜的培训视频，利用AI创建专业内容，无需任何编辑技能。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先粘贴您的物流培训内容。我们的从脚本到视频功能会立即生成视频草稿，让您轻松成为物流培训视频制作人。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来展示您的内容。这将提升您的企业培训视频的专业性和一致的屏幕呈现。
3
Step 3
添加语音和润色
使用我们的语音生成工具生成自然的语音解说，使您的培训视频栩栩如生，确保为观众提供清晰和引人入胜的旁白。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过轻松导出各种纵横比来完成您的视频。我们的工具确保您的最终产品适合任何平台，证明无需编辑技能即可获得高质量输出。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的物流概念

.

利用文本转视频功能将复杂的物流程序转化为清晰简洁的说明视频，使学习对每个人都更易于访问。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以将文本转化为视频，使制作高质量的培训视频或引人入胜的说明视频变得极其简单。用户无需编辑技能即可创建引人入胜的内容，简化整个视频制作过程。

我可以在教育视频中加入AI虚拟形象和自定义语音解说吗？

可以，HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象来增强您的教育视频和企业培训视频。您还可以利用我们的高级语音生成功能，添加自然的旁白，确保您的信息清晰有效地传达。

HeyGen提供哪些品牌控制和可访问性功能？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公司的标志和颜色无缝集成到所有视频项目中。此外，我们的平台会自动生成字幕/说明，确保您的内容对更广泛的观众可访问且包容。

HeyGen在定制视频资产和导出选项方面提供哪些支持？

HeyGen提供广泛的媒体库/素材支持，并允许您整合自己的资产以实现完全定制。您还可以精确控制纵横比调整和导出，确保您的视频在任何平台或特定需求下都能完美优化。