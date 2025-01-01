制作一个简洁的90秒视频，面向物流经理和运营总监，展示季度绩效指标和效率提升。视觉风格应简洁且以数据为中心，使用动画图表和图形，并配以专业、权威的旁白。利用HeyGen强大的从脚本到视频的功能来简化内容创作，确保复杂物流报告数据的精准表达，使其成为快速更新的理想AI视频平台。

生成视频