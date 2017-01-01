本地化视频制作工具：即时翻译和配音视频
轻松创建多语言内容，并通过先进的语音生成翻译您的视频。
制作一个1分钟的教学视频，展示国际企业视频本地化的无缝流程，特别针对希望扩展全球影响力的市场经理。视觉风格应简洁专业，使用屏幕录制和简洁的图形，音频需清晰且权威。突出HeyGen强大的字幕功能如何即时使内容在多种语言中可访问，并解释其技术效率。
122/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象制作一个90秒的解释视频，专为在线教育者和培训部门设计，展示AI视频翻译器在电子学习中打破语言障碍的强大功能。视觉美学应具有吸引力和教育性，或许可以展示不同语言中互动的多样化AI化身，配以友好和鼓励的旁白。展示HeyGen如何利用其从脚本到视频的功能轻松翻译和合成教育内容为各种方言。
示例提示词2
为科技初创公司和产品经理开发一个全面的2分钟产品演示视频，重点介绍HeyGen如何作为终极本地化视频制作工具。采用现代、动态的视觉风格，快速剪辑和屏幕文字叠加，配以充满活力且信息丰富的音轨。该视频应展示用户如何轻松部署自定义AI化身以呈现多语言内容，展示HeyGen的尖端AI化身功能以实现快速、一致的全球沟通。
示例提示词3
制作一个简洁的45秒宣传片，针对自由职业内容创作者和媒体机构，突出AI驱动的视频配音的效率。采用充满活力、快速节奏的视觉风格，快速切换同一场景的不同语言版本，配以有力、清晰的语音生成。展示HeyGen的语音生成功能如何快速生成高质量的本地化音轨，大幅减少全球活动的制作时间。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的核心视频
首先使用HeyGen的从脚本到视频功能创建您的原创视频内容，或上传现有素材。这将成为您本地化版本的基础。
2
Step 2
选择语言和配音
选择您的目标语言进行本地化。利用HeyGen的先进语音生成自动为您的视频配音，匹配唇部动作，为不同地区提供自然的观看体验。
3
Step 3
自定义和优化
进一步自定义您的本地化视频。您可以调整声音，添加字幕以提高可访问性，甚至可以根据当地偏好加入不同的AI化身，以确保文化相关性。
4
Step 4
导出并全球分享
一旦满意，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能生成高质量的本地化视频。自信地分发您的内容，以引起全球多样化观众的共鸣。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术将文本转化为专业视频，具有逼真的AI化身和高质量的语音生成，简化您的内容制作流程。
HeyGen能否支持面向全球观众的视频本地化？
是的，HeyGen提供全面的视频本地化功能，包括复杂的配音、语音克隆和多语言字幕，确保您的内容以精准和自然的方式实现全球覆盖。
HeyGen在逼真AI化身方面提供了哪些技术能力？
HeyGen的AI化身功能具有复杂的唇同步技术，确保其动作和表情与生成的语音自然同步。这增强了您的AI驱动视频内容的真实感和吸引力。
如何使用HeyGen将品牌融入我的视频中？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将自定义标志、品牌颜色和您自己的媒体融入视频中。您还可以利用各种模板和场景在所有内容中保持一致的品牌形象。